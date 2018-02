Polizisten nach dem tödlichen Unfall am Kottbusser Tor am Montag

Verkehr in Berlin Kein Tag in Berlin ohne schweren Unfall

Berlin. Auf Berlins Straßen vergeht derzeit kein Tag, ohne dass die Polizei gleich mehrere schwere Verkehrsunfälle vermelden muss. Am vergangenen Wochenende waren die Verkehrsdienste aller sechs Polizeidirektionen rund um die Uhr im Einsatz. Und am gestrigen Montag mussten sie gleich drei schwere Unfälle bearbeiten, die die Berliner Morgenpost auf dieser Seite dokumentiert. Die zum Teil tragischen Folgen der Unfälle: Ein Todesopfer, bereits das siebente im noch jungen Jahr 2018, zwei Schwerverletzte sowie erheblicher Sachschaden und zahlreiche Sperrungen, die zu langen Staus im Berufsverkehr führten. Bei einem schweren Unfall in Kreuzberg, bei dem eine Frau am Vormittag ums Leben kam, zogen sich die Ermittlungsarbeiten des Verkehrsunfallkommandos bis zum Nachmittag hin.

Die von der Polizei ermittelten Unfallursachen entsprechen dem, was auch im jährliche Verkehrsbericht der Behörde stets hervorgehoben angeführt wird: Deutlich überhöhte Geschwindigkeiten, Leichtsinn von Radfahrern und Fußgängern beim Überqueren von Fahrbahnen sowie Fehlverhalten von nicht selten übermüdeten Lkw-Fahrern. Sinnbildlich für ein alarmierendes Sinken der Verkehrsdisziplin in der Stadt stehen dabei immer wieder auch Unfälle, zu denen es nach unkontrollierter Raserei und wilden Verfolgungsjagden mit der Polizei kommt. Allein in diesem Monat hat die Polizei bereits vier Dutzend schwere Unfälle infolge deutlich überhöhter Geschwindigkeit registriert.

Noch deutlich höher ist im gleichen Zeitraum die Zahl der Unfälle gestiegen, bei denen die Unfallverursacher betrunken oder unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Laut einem Lagebild hat sich die Anzahl der Unfälle von Fahrern, die vor der Polizei flüchten, seit 2013 nahezu verdoppelt.

Fußgängerin in Kreuzberg wird von Sattelzug überrollt

Beamte des Verkehrsunfalldienstes dokumentieren die Unfallstelle am Kottbusser Tor, an dem am Morgen der Sattelschlepper beim Abbiegen eine Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt hat

Foto: Morris Pudwell

Ein schwerer Verkehrsunfall am Kottbusser Tor in Kreuzberg hat am Montagvormittag bereits das siebente Todesopfer des Jahres gefordert. Die Frau wurde beim Überqueren der Fahrbahn gegen 10 Uhr von einem Lkw erfasst, als dieser südlich des U-Bahnhofes von der Kottbusser Straße kommend nach rechts in die Skalitzer Straße einbiegen wollte.

Der 30 Tonnen schwere Sattelschlepper überrollte das Opfer. Die Frau, zu deren Identität die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machte, hatte keine Chance. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der 38-jährige Fahrer des Sattelzuges erlitt einen Schock. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Untersuchungen zur Unfallursache aufgenommen. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, sollen Zeugen berichtet haben, dass die Frau die Fahrbahn bei für sie roter Ampel überquerte, bestätigt wurde dies bislang aber nicht. Es gebe dazu noch widersprüchliche Angaben, hieß es von der Polizei.

Für die Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle, ein stark frequentierter Knotenpunkt, im Berufsverkehr für Stunden gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei und eines Gutachters dauerten bis zum Nachmittag Daraufhin kam es nahezu den ganzen Tag über rund um das Kottbusser Tor zu vielen Staus, von denen auch mehrere Buslinien der BVG betroffen waren.

21-Jähriger rast betrunken auf den Alexanderplatz

Ein Bild der Verwüstung: Nachdem der 21 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw verlor, kracht er mit dem Toyota erst gegen einen Baum, dann in die Fassade des Einkaufszen­trums auf dem Alexanderplatz

Foto: dpa/Paul Zinken

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Montagmorgen in Mitte auf der Flucht vor der Polizei eine 76-jährige Frau erfasst und schwer verletzt. Das angefahrene Opfer kam mit Kopfverletzungen und Brüchen in ein Krankenhaus.

Gegen 3 Uhr morgens waren Zivilfahnder an der Jannowitzbrücke auf den 21-Jährigen aufmerksam geworden. Als sie ihn kontrollieren wollten, gab der Toyota-Fahrer Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Alexanderplatz davon. Als er mit überhöhter Geschwindigkeit von der Alexanderstraße nach rechts in die Otto-Braun-Straße einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Er streifte ein weiteres Fahrzeug, erfasste die Fußgängerin, prallte anschließend zunächst gegen eine Baum und danach gegen einen Fahrradständer, bevor die Fahrt an der Fassade eine Elektromarktes auf dem Alexanderplatz endete.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum durch ein Fenster ins Innere des Gebäudes gedrückt, am Pkw des Unfallfahrers entstand Totalschaden. Trümmerteile lagen im Umkreis von zehn Metern um das Fahrzeug herum, als die Polizei eintraf. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und nach Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen einer Vielzahl von Delikten führt der Verkehrdienst der Direktion 3.

Lkw kippt nach Unfall auf der A111 in Charlottenburg um

Feuerwehrleute bergen den auf der A111 umgestürzten Sattelschlepper. Für die anschließenden Reparaturarbeiten bleibt die Stadtautobahn stundenlang gesperrt

Foto: Morris Pudwell

Umfangreiche Sperrungen und kilometerlange Staus waren die Folge eines schweren Unfalls am frühen Montagmorgen am Autobahndreieck Charlottenburg. Aus noch unbekannten Gründen war ein Lkw umgekippt, als er die Überleitung von der A100 auf die A111 befuhr. Der Fahrer wurde dabei verletzt und von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus eingeliefert, das er inzwischen allerdings wieder verlassen konnte. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale wurde der Sattelschlepper so schwer beschädigt, dass der Kraftstoff auslief, wodurch auch die Fahrbahndecke beschädigt worden sei.

Für die anschließenden Bergungs- und Reparaturarbeiten blieb die Überleitung von der A100 zur A111 für mehrere Stunden vollständig gesperrt, dadurch kam es im Umfeld des Autobahndreiecks zu langen Staus. Auf der Stadtautobahn A100 reichten die Staus in Fahrtrichtung Wedding bis zur Anschlussstelle Tempelhofer Damm zurück, auf der Avus bis zur Anschlussstelle Hüttenweg.

Gegen 11 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben werden. Bis dahin hatten nicht nur die Bergungsarbeiten, sondern auch die Unfallaufnahme durch den Verkehrsermittlungsdienst der Polizei wegen der komplizierten Vermessung der Unfallstelle viel Zeit in Anspruch genommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Alle vier Minuten wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen Insgesamt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 141.155 Unfälle, (+2,5 Prozent). Im Vergleich der Länder steht Berlin aber gut da. Alle vier Minuten wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen