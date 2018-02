Werner E. Platz, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, weiß, wann in Menschen vorgeht, die Brände legen.

Experten-Interview Spannung, Erregung und Macht - Was Brandstifter antreibt

Berlin. Die einen reagieren ihren Frust ab, die anderen ergötzen sich an ihren Taten. Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen zu Brandstiftern werden. Werner E. Platz, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, beschäftigt sich als Gerichtsgutachter seit Jahren mit Tätern und ihren Taten.

Herr Dr. Platz, was veranlasst einen Menschen, Feuer zu legen?

Dr. Werner E. Platz: Für solche Taten gibt es eine ganze Reihe von Motiven. Häufig berichten Täter im Nachhinein von einem Gefühl der Spannung und Erregung, das nach einer Brandstiftung bei ihnen zutage trat. Die Tat gibt ihnen zum Beispiel die Möglichkeit, den Helden zu spielen, etwa wenn sie es sind, die den Brand entdecken und melden, oder wenn sie selbst Hilfe leisten. Typisch für diese Fälle ist, dass die Täter sehr genau drauf achten, Menschen nicht in Gefahr zu bringen. Sie suchen sich für ihre Taten beispielsweise unbewohnte Objekte aus oder sorgen dafür, dass lediglich kleine, schnell zu löschende Brände entstehen. Andere Motive sind Rachegelüste, häufig spielen erotische Motive ein Rolle. Brandstiftungen sind für die Täter häufig eine extreme Form der Machtausübung.

Kann man etwas darüber sagen, in welchem Zustand sich Brandstifter zum Zeitpunkt ihrer Tat befinden?

Studien haben ergeben, dass etwa die Hälfte der Brandstiftungen im alkoholisierten Zustand begangen werden. Auch Drogeneinfluss spielt häufig eine Rolle.

Können solche Täter generell als krankhaft eingestuft werden?

Nicht alle Brandstifter sind psychisch krank. Ein entscheidendes Kriterium für krankhafte Brandstiftung als Pyromanie ist, dass scheinbar kein Motiv vorliegt.

Wo liegen nach Ihren Erfahrungen die Ursachen für das Verhalten, das Brandstifter antreibt?

Die Ursachen sind genauso vielfältig wie die Motive. Mitunter treten sie schon frühzeitig zutage, etwa bei Kindern, die von Feuer fasziniert sind. In den allermeisten Fällen lässt die Faszination nach, sobald Kinder in der Lage sind, das Risiko eines Feuers zu erkennen. Das gilt aber eben nicht für alle. Manche behalten diese Faszination bis ins Erwachsenenalter. Eine weitere entscheidende Ursache ist die fehlende soziale Kompetenz. Manche Menschen sind außer­stande, Konflikte in direkter Kommunikation zu lösen. Da wird dann die Brandstiftung zum Ersatzobjekt, das zum Abbau von Aggressionen führen kann.

Gibt es weitere Ursachen, die in der Vergangenheit eines Brandstifters liegen?

Es sind häufig negative Erfahrungen aus dem familiären Bereich oder dem Umfeld, die zu einem gestörten Sozialverhalten führen. Brände legen ist da nur eine Form der Kompensation.

Wie steht es um die Schuldfähigkeit von Brandstiftern?

Ein schizophrener Täter, der im Wahn handelt, ist eher als schuldunfähig anzusehen. Ein Täter mit einer geringeren Form der Persönlichkeitsstörung kann durchaus schuldfähig sein. Da muss individuell geprüft werden, ob sein Verhalten krankhaft ist.

Ausnahmezustand Rettungsdienst Die Sanitäter der Berliner Feuerwehr sind komplett überlastet - auch weil sie zu oft bei Kleinigkeiten ausrücken müssen. Ausnahmezustand Rettungsdienst