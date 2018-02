Brände in Lichtenberg "Will nur noch weg!" - Die Angst im Feuer-Hochhaus bleibt

Berlin. "In diesem Haus gibt es keine Sicherheit mehr", sagte Bewohner Hamdi Buldu (59) aus dem 18-Geschosser an der Landsberger Allee 175. In den vergangenen fünf Tagen hat es hier bereits viermal gebrannt, zuletzt am Sonntagabend. Buldu wohnt im fünften Stock und hat Angst um seine Familie, er kann nicht mehr ruhig schlafen. "Wenn ich nur daran denke, wenn es wieder brennt und jemandem von meiner Familie etwas passiert …"

Am Montagnachmittag gab es dann für die verängstigten Hausbewohner eine gute Nachricht. Denn Fahnder eines Brandkommissariats des Landeskriminalamtes (LKA) nahmen einen 26 Jahre alten Hausbewohner unter dringendem Tatverdacht fest. Die Vernehmung des Mannes dauerte noch an. Er soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

Um wen es sich bei dem Verdächtigen handelt und aus welchem Motiv der 26-Jährige gehandelt haben könnte, wollte die Polizei nicht mitteilen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost deutet allerdings einiges darauf hin, dass es sich um einen Bewohner handelt, der selbst drei der Brände an die Feuerwehr gemeldet und einen sogar selbst gelöscht hatte.

Familie sucht eine andere Wohnung

Für Hamdi Buldu, der hier bereits seit 18 Jahren lebt, ist das nur ein schwacher Trost. Er und seine Familie fragen sich: "Wissen wir, ob er es wirklich war? Und ob es noch einen zweiten Feuerteufel gibt?" Seine Tochter Semra (29), die im Haus gegenüber wohnt, erinnert sich an die Stunden des Feuers: "Ich habe nur einen Schrei gehört und schaute aus dem Fenster. Da stieg Rauch auf. Ich rief sofort meine Eltern an und sagte, sie sollen das Haus verlassen." Auf ihrem Handy zeigt sie das Foto von einer Schmiererei im Hausflur. "Das Haus wird brennen", ist zu lesen.

Richtig schlimm wiegen die nächtlichen Brandfälle aber für den Sohn der Buldus, Bedirhan (9). Der Morgenpost erzählt er: "Ich konnte die letzten Nächte nicht schlafen. Ich hatte solche Angst, dass es jederzeit wieder brennen könnte, dass ich sogar Bauchschmerzen bekam und brechen musste." Hamdi Buldu ist die vielen Brände im Haus leid. Nie sei die Sicherheitslage so schlimm gewesen wie jetzt. Er möchte nun eine andere Wohnung und damit ein sicheres Zuhause für sich und seine Familie suchen.

Auch etliche andere Mieter beschweren sich über die Zustände in dem Hochhaus. Von Müll, der in den Hausfluren liegt, von offenen Haustüren, die von Fremden ungehindert passiert werden könnten. Auch die im Eingangsbereich angebrachten Kameras scheinen vielen Bewohnern kein Gefühl der Sicherheit zu geben.

Die Vorwürfe der Mieter weist Marko Rosteck, Sprecher der zuständigen Hausverwaltung Deutsche Wohnen, zurück. "Wir haben einen Hausmeister, der Vollzeit nur für dieses Objekt zuständig ist. Außerdem ist ein eigener Sicherheitsdienst stets vor Ort. Dessen Personenstärke wollen wir jetzt sogar erhöhen. Unsere Verantwortung als Hausverwaltung ist damit aber auch erschöpft." Schreiben von Mietern, die mit der Situation vor Ort unzufrieden sein, wollte Rosteck nicht bestätigen.

Treppenhaus stark in Mitleidenschaft gezogen

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte im sechsten Stock des Gebäudes Sperrmüll gebrannt. Laut Hausverwaltung werde der aber vom Hausmeister immer gleich beseitigt. Am Freitag brannte dann weiterer Unrat im Treppenhaus, das dabei stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Gegen 21.30 Uhr musste die Feuerwehr am Sonnabend im sechsten und zwölften Stock löschen. Dort waren mehrere Bücher und Möbelstücke in Flammen aufgegangen. Den letzten Großeinsatz gab es am Sonntagabend. Im Flur des zehnten Stocks brannte wiederum Müll und Unrat. Etwa 70 Feuerwehrleute waren dabei im Einsatz, die auch Verletzte mit Atembeschwerden versorgen mussten.

Nach den nächtlichen Feuern sieht vor allem die zehnte Etage des Gebäudes immer noch verheerend aus. Hier ist alles verkohlt. Es stinkt unerträglich nach Qualm. Wände und Wohnungstüren sind kohlrabenschwarz. Bauarbeiter mit Atemschutzmaske versuchen, die Brandreste mit Chemikalien so gut es geht zu beseitigen.

Auf diesem Flur wohnt Admara (30) mit ihrem Mann und ihren Kindern. Die Frau ist noch sichtlich mitgenommen, möchte sich daher nicht fotografieren lassen. "Ich habe versucht, aus der Wohnung zu fliehen, aber der Rauch war so dicht, dass ich zurück in die Wohnung gerannt bin." Die junge Mutter ist den Tränen nahe, als sie erzählt. "Ich wickelte mein Baby nur in eine Decke, rettete mich vor dem Rauch auf den Balkon und schrie verzweifelt um Hilfe." Nachbarn sahen sie, konnten aber nichts tun. An den Rest kann sich die Frau kaum mehr erinnern. Nur noch, dass Feuerwehr und Rettungskräfte zu ihr hochdrangen und sie versorgten. In ihrer Wohnung riecht es immer noch stark nach Rauch. Die Anwohnerin hatte Todesängste, will kaum zurück in ihre Wohnung. Heute sagte sie: "Ich möchte nur noch weg aus diesem Horrorhaus."

