Hertha vor Bayern-Spiel von Personalsorgen geplagt

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Bayern München von Personalproblemen geplagt. Mit Vedad Ibisevic, Arne Maier und Karim Rekik stehen drei potenzielle Stammspieler im Gastspiel beim Tabellenführer definitiv nicht zur Verfügung. Ibisevic wurde am vergangenen Samstag operiert, nachdem er sich tags zuvor bei der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Mainz 05 einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte. "Vedad fällt am Wochenende sicher aus, vielleicht auch eine Woche später beim Auswärtsspiel auf Schalke", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai am Montag nach dem Mannschaftstraining auf dem Schenckendorffplatz.

Auch Maier, der mit einem grippalen Infekt das Bett hütet, ist in München laut Dardai "zu 100 Prozent nicht dabei". Gleiches gilt für Rekik, der nach wochenlanger Verletzungspause wegen muskulärer Beschwerden am Montag erstmals wieder am Mannschaftstraining teilnahm. "Ich wäre zufrieden, wenn Karim zum Schalke-Spiel wieder fit wäre", sagte Dardai.

Darüber hinaus drohen mit Mitchell Weiser, Peter Pekarik und Ondrej Duda weitere Spieler auszufallen. Weiser fehlte am Montag wegen einer Sprunggelenksblessur, er soll am Dienstag lediglich individuell trainieren. Auch Pekarik nahm aufgrund einer Hüftprellung nicht an der Übungseinheit teil. Der Rechtsverteidiger werde aber am Dienstag wieder mittrainieren, sagte Dardai. Duda absolvierte am Montag zwar die volle Einheit, allerdings war der Slowake zuvor zwei Wochen lang wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen.

( dpa )