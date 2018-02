Polizei-Schießstände: Kommission für Entschädigungen

Polizeischüler trainieren auf einem Schießstand in Berlin.

Berlin. In der Affäre um schadstoffbelastete Schießstände der Berliner Polizei will der Senat die Entschädigung von kranken Polizisten vorantreiben. Derzeit werde eine unabhängige Bewertungskommission eingesetzt, sagte Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Diese dreiköpfige Kommission aus einer Sozialrichterin und zwei Ärzten solle die Forderungen und ärztlichen Belege der betroffenen Schießtrainer und Polizisten prüfen. Im nächsten Schritt sollen dann Entschädigungssummen aus einem extra Fonds jeweils im vier- bis fünfstelligen Bereich vereinbart werden.

Polizeipräsident Klaus Kandt und Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers nahmen beide nicht an der Sitzung teil. Weil es Anzeigen gegen sie gebe, seien sie Beschuldigte und müssten nicht aussagen, sagte Akmann. Die Opposition wirft Koppers vor, dass sie sich nicht genug um den Gesundheitsschutz von Polizisten kümmerte.

( dpa )