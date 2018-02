Große Koalition: Gegner und Anhänger werben für Standpunkt

Ludwigsfelde. Bei einer SPD-Mitgliederversammlung in Ludwigsfelde sind die Meinungen pro und kontra einer großen Koalition am Montagabend aufeinander geprallt. Die große Koalition solle in der Demokratie die Ausnahme bleiben, forderte Juso-Bundeschef Kevin Kühnert. In der bisherigen Zusammenarbeit mit der Union seien die Gemeinsamkeiten aufgebraucht, sei auch Vereinbartes zuletzt nicht mehr umgesetzt worden. Dagegen sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der Koalitionsvertrag enthalte viele Punkte, die das Leben Hunderttausender Menschen verbesserten, wie zum Beispiel bei der Rente oder der Befristung von Jobs. In Brandenburg können rund 6700 Mitglieder mit darüber abstimmen, ob die Partei einer neuen großen Koalition zustimmt.

( dpa )