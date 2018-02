Berlinale: Französischer Film beschwört Kraft des Glaubens

Berlin. Der französische Regisseur Cédric Kahn ("Ein besseres Leben") hat bei der Berlinale seinen Wettbewerbsbeitrag "Das Gebet" ("La prière") vorgestellt. Im Zentrum der schnörkellosen Erzählung steht der 22-jährige Thomas (Anthony Bajon), der in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter versucht, mit Hilfe des Glaubens von seiner Drogensucht loszukommen. Kahn sagte am Sonntag bei der Vorstellung des Films, er wolle durch die Auseinandersetzung mit Glaubensfragen zum Nachdenken anregen. Die deutsche Star-Schauspielerin Hanna Schygulla (74) spielt eine kleine, aber wichtige Nebenrolle. Sie sagte: "Wir brauchen alle den Glauben an uns selbst. Wir müssen nicht beten. Aber wir sollten täglich darüber nachdenken, wie der Tag war, wie wir uns an diesem Tag verhalten haben."

( dpa )