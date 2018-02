Auch im Berliner Umland steigen Mieten und Grundstückspreise

Potsdam. Der Mietendruck auf dem Berliner Wohnungsmarkt wirkt sich immer mehr auch auf den Speckgürtel aus. Das geht aus dem Wohnmarktbericht der Bank Berlin Hyp und des Maklerhauses CBRE hervor. Demnach sind die Grundstückspreise und Mieten rund um Berlin in den vergangenen Jahren ebenfalls stark gestiegen, allerdings nicht so exorbitant wie in den begehrten Wohnquartieren der Hauptstadt und auf niedrigerem Niveau. "Aufgrund der steigenden Mieten und Preise in Berlin wird auch der Wohnmarkt im Umland immer attraktiver, deswegen legen auch hier Mieten und Preise zu", sagt CBRE-Marktanalyst Michael Schlatterer. Wohnungsanbieter, Kauf- und Mietinteressenten blickten längst über die Stadtgrenzen hinaus.

Glienicke/Nordbahn und Kleinmachnow an der Spitze

Dabei zeigt sich rund um Berlin ein differenziertes Bild. "In vielen Gemeinden um Berlin, speziell jedoch im Südwesten in und um Potsdam haben Mieten und Preise ein Niveau erreicht, dass auch das Niveau einiger Berliner Bezirke übertrifft", sagt Schlatterer. Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern stehen der Untersuchung von 55 Städten und Gemeinden im Umland zufolge Kleinmachnow bei Zehlendorf und Glienicke/Nordbahn bei Frohnau an der Spitze. Hier liegen die Grundstückspreise inzwischen bei mehr als 3000 Euro je Quadratmeter. Auch bei den Mieten liegen sie mit 9,20 Euro in Kleinmachnow und 8,50 Euro in Glienicke/Nordbahn vorn. "Preisniveau, Bau- und Sozialstruktur sind weitgehend an die Berliner Nachbarschaft angeglichen", schreiben die Urheber der Untersuchung in ihrem Bericht. "Die einstige Grenze ist kaum noch erkennbar."

Grafik vergrößern

Die Angleichung der Lebensverhältnisse zeigt sich hier auch im Einkommen und dem Wohnungsangebot. Die Kaufkraft der Bewohner ist in beiden Gemeinden höher als in anderen Umlandgemeinden und auch die Anzahl des angebotenen Wohnraums hat in den vergangenen zwei Jahren abgenommen – und so zu einer Verknappung des Angebots geführt, was die Preise zusätzlich in die Höhe getrieben hat. Das haben beide Gemeinden mit Berlin gemeinsam.

Am preiswertesten sind die Bodenpreise dem Wohnmarktreport zufolge in den drei Gemeinden Ketzin (Havel) im Westen, Beelitz südwestlich und Spreenhagen südöstlich Berlins. Hier kostet der Quadratmeter zwischen 1400 und 1699 Euro, so wenig wie nirgendwo sonst.

In den anderen Städten und Gemeinden richtet sich der Kaufpreis nach der Nähe zu Berlin, der verkehrlichen Anbindung und der Lebensqualität. So liegen die Grundstückspreise in den Randgemeinden ohne eigenes Stadtzentrum zwischen 2000 und 2400 Euro. Hier werden laut Studie auch mehr Häuser zum Kauf fertiggestellt als Wohnungen zur Miete. Als Beispiele dafür nennen die Urheber Panketal im Nordosten, Dallgow-Döberitz im Westen und Eichwalde im Süden.

Mieten: Berlin ist für Normalverdiener kaum noch bezahlbar In keiner Großstadt Deutschlands sind die Mieten für Normalverdiener so unerschwinglich wie in Berlin. Zwischen 2012 und 2016 sind die Mieten in Berlin um 20% gestiegen - Platz 8 im deutschlandweiten Städteranking. Mieten: Berlin ist für Normalverdiener kaum noch bezahlbar

In entlegenen Gemeinden sinken die Grundstückspreise naturgemäß auf 1700 bis 2300 Euro, weil sie weniger attraktiv für Pendler sind. Hier entstehen vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser. Einen leichten Anstieg der Preise registrierten die Autoren der Untersuchung für Eigentum in kleinen, landschaftlich attraktiven Orten, wie Schwielowsee und Werder an der Havel. Hier liegen die Bodenpreise zwischen 1760 und 2400 Euro.

Bei der Entwicklung der Mietpreise zeigt sich ein ähnliches Bild. Während die Durchschnittsmieten in Potsdam (9,32 Euro je Quadratmeter) und Kleinmachnow (9,20) sogar über dem Berliner Durchschnitt (9,00 Euro) liegen, müssen Mieter in Ketzin/Havel (5,38), Beelitz (6,00) und Rüdersdorf (6,25) noch deutlich weniger für den Quadratmeter zahlen. Aber auch hier hat es in den vergangenen fünf Jahren einen Anstieg der Angebotsmieten von bis zu 30 Prozent gegeben.

Einen Sonderfall stellt nach dem Wohnmarktbericht die Landeshauptstadt Potsdam dar, neben Berlin die einzige Großstadt in der Region mit Regierungssitz, einem großen Wissenschaftsstandort und Tourismus. Hier liegen nicht nur die Mietpreise über dem Berliner Durchschnitt, sondern auch die Kaufkraft der Bewohner. "Für Wegziehende aus Berlin ist es keine preisliche Alternative", heißt es in dem Bericht. Aber in Potsdam entstehen dennoch überdurchschnittlich viele Neubauwohnungen. Mit rund 1500 fertiggestellten Wohnungen baut die Landeshauptstadt auf die Einwohnerzahl bezogen mehr als doppelt so viele Wohnungen wie Berlin.

270.000 Menschen pendeln täglich

Mit der Preisentwicklung von Eigentum und Mieten im Umland geht ein Anstieg der Pendlerzahlen einher. Nirgendwo in Deutschland steigt die Zahl der Pendler so stark an wie in der Metropolenregion. 270.000 Menschen pendeln täglich von oder nach Berlin und Brandenburg. Die beiden Landesregierungen in Berlin und Brandenburg haben auf einer gemeinsamen Kabinettssitzung deshalb Ende vergangenen Jahres eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Region vereinbart.

Das ist nach Ansicht der Autoren des Marktberichts auch notwendig. "Berlin braucht das Umland und das Umland braucht Berlin", sagt CBRE-Analyst Schlatterer. Der Wohnungsmarkt sollte demnach viel mehr länderübergreifend betrachtet werden. "Nahezu alle Gemeinden mit guter Verkehrsanbindung, egal ob Bahn oder Auto, sind bereits heute als alternative Wohnstandorte, vor allem im individuellen Wohnungsbau, im Fokus", sagt Schlatterer. An Verkehrsknotenpunkten könnte demnach von den Gemeinden mehr Wohnungsbau erfolgen. "An den Regional- und S-Bahn-Stationen im Umland könnte aus ökonomischer, ökologischer und städtebaulicher Sicht durchaus Geschosswohnungsbau realisiert werden", bilanziert Schlatterer die Ergebnisse der Untersuchung.

Mehr zum Thema:

Welche Kieze Sie sich nicht mehr leisten können

Elf bis zwölf Euro kostet jetzt der Quadratmeter in Berlin

Kein Ende in Sicht: Mieten in Berlin steigen immer weiter

So teuer sind mittlerweile Eigentumswohnungen in Berlin