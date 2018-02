An diesem Sonntag öffnen wieder die Geschäfte

Anlässlich der Berlinale seien viele Filmfans und Touristen in der Stadt und würden für Umsätze sorgen, sagte HBB-Sprecher Phillip Haverkamp auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Er rechnet damit, dass sich rund 4000 Geschäfte beteiligen. Viele Einkaufszentren, aber auch Kauf- und Möbelhäuser haben am Sonntag geöffnet: Dazu zählen etwa das Alexa, das Bikini Berlin, die Kaufhof-Filialen, Karstadt in Charlottenburg, Möbel Hübner und Möbel Höffner. Als Nächstes dürfen die Berliner Geschäfte am Sonntag, den 11. März öffnen.