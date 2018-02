Mutmaßliche Tankstellen-Räuber verhaftet

Berlin. Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die mehrere Tankstellen ausgeraubt haben sollen. Fahnder hätten in der Nacht zu Freitag zwei Männer beobachtet, die sich auffällig einer Tankstelle in Steglitz-Zehlendorf genähert hätten, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie kontrollierten die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer, fanden dabei Schreckschusswaffen und Maskierungsgegenstände und nahmen die beiden fest.

In der Nähe nahmen sie einen weiteren 19-Jährigen fest, der in einem Auto saß, das vermutlich als Fluchtauto dienen sollten. Die Polizei verdächtigt die Männer, mehrere Tankstellen überfallen zu haben. Am Freitag wurden sie einem Richter vorgeführt, der für die zwei Hauptverdächtigen einen Haftbefehl erließ. Der Fahrer des mutmaßlichen Fluchtwagens bekam einen Haftbefehl mit Haftverschonung, darf also zu Hause auf das Gerichtsverfahren warten.

( dpa )