Dialekt-Quiz: Wie sagt es der echte Berliner?

Berlin. Die Berliner Schnauze ist in der Hauptstadt nach wie vor weit verbreitet: Immerhin 62 Prozent der Befragten geben in einer Studie an, zumindest gelegentlich zu berlinern. Und die negative Haltung gegenüber dem Berlinischen hat sich gewandelt.

So weit die Theorie. Doch wie sieht es mit der Praxis aus? Der Berliner Dialekt hält viel mehr Fallstricke bereits, als man annehmen würde: Wie man richtig berlinert, ist teilweise selbst unter Fachleuten umstritten.

Die Potsdamer Sprachwissenschaftlerin Ulrike Freywald hat für die Morgenpost ein kleines Dialekt-Quiz erstellt, das selbst für echte Mundart-Kenner schwierig werden dürfte. Jetzt miträtseln!

( BM )