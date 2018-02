Toter bei Brand: Feuer wohl durch Kachelofen ausgebrochen

Plessa. Nach einem Hausbrand mit einem Toten in Plessa (Elbe-Elster) steht wohl die Ursache für das Feuer fest. Nach bisherigen Ermittlungen entstand der Brand am Montag durch einen Kachelofen, der in Betrieb war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beim Löschen des Feuers in dem Einfamilienhaus hatten Feuerwehrmänner einen leblosen 73-Jährigen entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die 50 Jahre alte Ehefrau des Mannes kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik.

( dpa )