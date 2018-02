Union Berlin will Heimschwäche von Braunschweig ausnutzen

Berlin. Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf bei Eintracht Braunschweig nachlegen. Trainer André Hofschneider gibt sich vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei Eintracht Braunschweig optimistisch, auch weil die Stimmung in der Trainingswoche gut war. "Nach Siegen geht es immer einfacher, wobei ich die Laune in den letzten Wochen nicht so schlecht wahrgenommen habe", sagte Hofschneider. Vor dem erlösenden Sieg gegen Düsseldorf waren die Eisernen in acht Spielen in Serie sieglos geblieben.

"Wir wollen weiter Spiele gewinnen. Wir fahren nach Braunschweig, um zu siegen. Wir sind nicht chancenlos", betonte Hofschneider. Union möchte die Heimschwäche der Eintracht ausnutzen. Die Niedersachsen gewannen zuletzt am 21. Oktober 2017 mit 1:0 gegen den VfL Bochum im eigenen Stadion. Es folgten zwei Unentschieden und drei Niederlagen.

Im Vergleich zum Sieg gegen Düsseldorf wird es im Union-Kader einige Veränderungen geben. Kapitän Felix Kroos steht nach dem Erhalt der fünften Gelben Karte nicht zur Verfügung. Dafür ist die Rotsperre von Angreifer Philipp Hosiner abgelaufen. Die Verteidiger Toni Leistner und Peter Kurzweg sowie Offensivmann Marcel Hartel konnten in dieser Woche wieder trainieren.

Hofschneider will mit den Beteiligten aber noch Gespräche führen, wie sie die Trainingswoche verkraftet haben. Erkrankt aussetzen mussten bis Donnerstag Mittelfeldmann Dennis Daube, Rechtsverteidiger Christopher Trimmel und Nachwuchsmann Berkan Taz. Gerade ein Ausfall von Trimmel würde Union in Verlegenheit bringen. "Christopher ist eins zu eins nicht zu ersetzen", sagte Hofschneider.

( dpa )