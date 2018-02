Grundsteinlegung für dm-Verteilzentrum

Wustermark. In der Gemeinde Wustermark westlich von Berlin wird heute der Grundstein für ein neues Logistikzentrum gelegt. Die Drogeriekette dm will mehr als 100 Millionen Euro investieren und 200 neue Arbeitsplätze schaffen. In der Region mit dem Güterverkehrszentrum Berlin West hatten sich in den vergangenen Jahren bereits eine Reihe von großen Firmen angesiedelt - darunter etwa der dm-Konkurrent Rossmann oder der Internet-Händler Amazon. Der Standort profitiert von seiner guten Anbindung an Auto- und Eisenbahnen und der Nähe zur Hauptstadt.

( dpa )