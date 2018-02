Machtkampf und Erneuerung in der Berliner SPD

In der Berliner SPD gibt es Ärger an der Basis. Alte Rechnungen werden beglichen, und Neumitglieder mischen sich ein.

Berlin. In der SPD geht es hoch her – nicht nur an der Spitze, sondern auch an der Basis. In Berlin werden in diesen Tagen vielerorts die Vorsitzenden der Abteilungen, der untersten Parteigliederungen, gewählt. In solchen Zeiten kommt es traditionell immer wieder zu Konflikten und Kampfabstimmungen. Aber dieses Mal stellt sich die Lage etwas anders dar. Denn parteiinterne Machtkämpfe überlagern sich mit dem Trend, dass junge und neue Parteimitglieder angesichts der katastrophalen Lage der SPD aufbegehren und selbst in Verantwortung drängen.

Daniel Buchholz aus Siemensstadt fühlt sich von Saleh unter Druck gesetzt

Foto: Reto Klar Besonders hart verlaufen die Auseinandersetzungen in Spandau. Dort lenkt seit Jahren der Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, den Kreisverband. Spandau sichert als lokale Basis den landespolitischen Einfluss des 40-Jährigen, der seit geraumer Zeit seine Rivalität mit dem Regierenden Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller pflegt. Salehs Ansprüche erfuhren einen Dämpfer, als ihn im November des vergangenen Jahres knapp die Hälfte der SPD-Abgeordneten kritisierte und ihm per Brief mangelnde Führung vorwarf. Zwei Spandauer hatten ebenfalls unterzeichnet: Bettina Domer und Daniel Buchholz.

Salehs Kritiker wittern ein schmutziges Spiel

Inzwischen hat Domer im Kampf um den Vorsitz der Abteilung Hakenfelde verloren. Geschlagen wurde die Abgeordnete von dem 27 Jahre alten Juso Niklas Nagel, der für Raed Saleh arbeitet. Am Donnerstagabend ging es auch in Siemens­stadt-Haselhorst um den Posten des langjährigen Abteilungsvorsitzenden Daniel Buchholz, der seit 2001 im Abgeordnetenhaus sitzt und als Umwelt- und Stadtentwicklungsexperte zu den profiliertesten Fraktionären zählt. In Siemensstadt erwog zunächst Salehs Büroleiter Roman Krüger, der auch Spandaus Jusos anführt, gegen Buchholz anzutreten. Am Abend allerdings zog Krüger sich nach Morgenpost-Informationen von diesem Vorhaben zurück – im Sinne des Parteifriedens. Buchholz wurde mit großer Mehrheit der knapp 50 Sozialdemokraten gewählt.

SPD-Fraktionschef Raed Saleh führt den Kreisverband Spandau. Seine Kritiker müssen um Posten in den Abteilungen fürchten

Salehs Kritiker, von denen es in Berlins SPD einige gibt, wähnten zuvor dennoch ein schmutziges Spiel des Fraktionschefs, der so wiederum seine Kritiker abstrafen wolle. Von Ummeldungen von einer Abteilung in die andere ist die Rede, Mitglieder sollen telefonisch beeinflusst worden sein. Saleh sagt dazu nur zwei Sätze: "Das müssen die Abteilungen klären. Da mischt sich der Kreisvorsitzende nicht ein."

Die beiden Spandauer Fälle unterscheiden sich jedoch. Salehs Büroleiter Krüger ist tatsächlich erst vor Kurzem nach Siemensstadt gezogen, wo er nun zunächst angedeutet hatte, nach dem Vorsitz zu greifen – gegen Daniel Buchholz, der schon lange nicht mehr in ­Spandau wohnt.

Bettina Domer hingegen war erst vor Kurzem in die Abteilung Hakenfelde gewechselt, wo sie Abteilungschefin werden wollte. Ihr Gegenspieler Nagel hat dort sein ganzes politisches Leben verbracht. Er sagt, die Abteilung habe zwar schon lange zahlreiche jüngere Mitglieder, die sich aber kaum mehr aktiv beteiligt hätten. Er habe diese Menschen mobilisiert, hätte das Gleiche aber auch gegen den alten Vorstand getan. Sein Handeln habe nichts mit Domers Kritik an Saleh zu tun.

Neumitglieder wollen auch Verantwortung übernehmen

Roman Krüger, Salehs Büroleiter, sagte: "Soll ich nur wegen meines Arbeitsplatzes darauf verzichten, meiner Partei helfen zu wollen?" Viele junge Menschen, auch die gerade eingetretenen, hätten ein "vitales Interesse" daran, dass die Partei nicht weiter "gegen die Wand gefahren" werde. In der SPD-Landeszentrale in Wedding haben sie registriert, dass es in vielen Abteilungen "heftig rüttelt", so eine Parteisprecherin: "Bei Neumitgliedern sehen wir den starken Anspruch, auch Verantwortung zu übernehmen." Juso-Landeschefin Annika Klose sagte, zwar gebe es "keine konzertierte Aktion" der in den letzten Monaten auf mehr als 6000 Mitglieder angewachsenen Jugendorganisation, die Macht an der Basis zu übernehmen. Aber viele sähen den SPD-Kurs vergangener Jahre kritisch. "Wir finden es gut, wenn sie diesen Spirit in die Abteilungen hineintragen", sagte Klose.

Dieses Selbstbewusstsein der Neuen, das sich vielerorts mit dem von kritischen Alt-Mitgliedern trifft, dürfte sich bis auf die Bezirksebene durchschlagen, wo die Kreisvorsitzenden ein wichtiges Machtzentrum der Landespartei bilden. Das hat etwa in Charlottenburg-Wilmersdorf zu einer Debatte um die Zukunft des Langzeit-Kreisvorsitzenden Christian Gaebler geführt.

Christian Gaebler

Foto: Jörg Krauthöfer

Mehr als 20 Jahre führt hier der Sport-Staatssekretär den Kreisverband. Auch wenn Christian Gaebler als Vertrauter des Landesvorsitzenden Michael Müller gilt, passt diese Debatte wohl nicht ins Schema Saleh gegen Müller. Man könne nicht sagen, die SPD müsse sich erneuern, "aber bitte nicht bei mir", sagte dazu ein führender Sozialdemokrat aus der City West. Überall im Bezirk und darüber hinaus gebe es den Konflikt, dass "junge ungeduldige Menschen" etwas machen wollten und dabei auf alteingesessene Strukturen und Personen stießen. Es wäre falsch, so der SPD-Politiker, den Elan der Neuen nicht zu nutzen.

Nicht überall hat der Aufstand der Neuen schon Folgen. In Friedrichshain verschob die Abteilung von Susanne Kitschun, die Wortführerin der Saleh-Kritiker in der Fraktion war, die Vorstandswahl. Kitschuns langjähriger Stellvertreter war überraschend gegen sie angetreten. Da wollen die Mitglieder lieber noch einmal drüber reden.

