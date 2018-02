Wenn die Belastung für die Retter zu groß wird

Zu viele Einsätze am Tag: Berlins Retter in Not

Zu viele Einsätze am Tag: Berlins Retter in Not

Berlin. Nach den Berichten über den hohen Krankenstand von durchschnittlich 48 Tagen und hoher Arbeitsbelastung melden sich immer mehr Feuerwehrleute bei der Berliner Morgenpost. Für Frust sorgt vor allem ein neues Schichtmodell, das aus arbeitsrechtlichen Gründen zu Beginn dieses Jahres eingeführt wurde. 24-Stunden-Schichten, die bei vielen beliebt waren, wurden abgeschafft. Jetzt gibt es nur noch Zwölf-Stunden-Schichten. In der Konsequenz hat jeder Sanitäter mehr Dienstantritte in einem Monat.

Ein Feuerwehrmann beschreibt das neue Modell gegenüber der Berliner Morgenpost als äußerst familienfeindlich. "Wir müssen in diesem Dienstmodell Zusatzdienste zur regulären Arbeitszeit erbringen, um auf unsere Stunden zu kommen", schreibt er. Das heißt: Ein regulärer Tagesdienst dauert von 7 bis 19 Uhr. "Eine pünktliche Ablösung vorausgesetzt, bin ich um 20 Uhr zu Hause", so der Feuerwehrmann weiter. Seine Kinder sehe er an solchen Tagen nicht, da er bereits um 5.30 Uhr das Haus verlasse.

"Ich darf am nächsten Morgen wieder um 5.30 Uhr aufstehen und von 7 bis 19 Uhr einen Zusatzdienst abarbeiten", schreibt er. Im Anschluss daran trete er seinen regulären Nachtdienst von 19 bis 7 Uhr an. "Wenn ich am nächsten Morgen gegen 8 Uhr nach Hause komme, sind sowohl Frau als auch die Kinder bereits in der Schule und in der Kita", sagt er. "Am Nachmittag sehe ich dann meine Kinder nach ungefähr 55 Stunden endlich wieder."

Wie Berliner Rettungskräfte im Einsatz behindert werden Die Übergriffe auf Berliner Rettungskräfte nehmen zu. Viele Pöbeleien werden aber gar nicht erst aufgenommen. Wie Berliner Rettungskräfte im Einsatz behindert werden

Hinzu kommt, dass der Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr immer häufiger wegen Kleinigkeiten ausrücken muss. In der Notrufzentrale staunten sie kürzlich etwa nicht schlecht beim Anruf eines jungen Mannes aus Kreuzberg: Er sei gestresst und könne deshalb nicht schlafen, sagte er den verdutzten Mitarbeitern der Rettungsleitstelle. Rettungskräfte rückten auch schon aus, weil ein Anrufer über Schmerzen im Bein klagte. Als sie bei ihm ankamen, zeigte sich: Der Patient hatte ein Hühnerauge.

Allein im Februar musste die Feuerwehr, wie berichtet, bereits fünf Mal den "Ausnahmezustand Rettungsdienst" ausrufen. Das ist immer dann der Fall, wenn nicht genügend Rettungswagen im Einsatz sind. Dann werden Löschwagen außer Betrieb genommen, um das Rettungswesen abdecken zu können. Wenn dann, wie am 9. Februar dieses Jahres, ein hoher Krankenstand hinzukommt und 23 Rettungswagen nicht besetzt werden können, ist der Kollaps des Systems programmiert.

Sanitäter berichten der Berliner Morgenpost von einer Art "Flatrate-Mentalität" bei vielen Bürgern. Eingehende Notrufe könnten kaum noch bewältigt werden. Der Spitzenwert von 1400 Einsätzen am Tag aus dem vergangenen Jahr ist nach Informationen der Berliner Morgenpost in diesem Jahr noch einmal deutlich übertroffen worden – gezählt wurden schon 1500 Einsätze. Wie hoch der Frust ist, zeigt auch ein Video, das der Berliner Morgenpost vorliegt. Darin ist ein Sanitäter zu sehen, der einen Böller anzündet und in das Führerhaus eines Rettungswagens wirft. "Ich habe keinen Bock mehr auf Arbeiten und keinen Bock mehr auf RTW (Rettungswagen). Mir ist alles egal", sagt der Mann in dem Video und kündigt an, den Wagen zu sprengen. Ein Gesicht sieht man nicht.

Nach Morgenpost-Informationen soll das Video in der Direktion West entstanden sein. Intern wird bereits ermittelt, wer es gedreht und verschickt hat. Derzeit zirkuliert es in mehreren Chat-Gruppen. Der Verursacher muss nun mit Disziplinarmaßnahmen rechen. "Wir verurteilen das", sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein auf Nachfrage. "Wer Hilfe braucht, kann sich an seinen Vorgesetzten wenden und muss keine Böller in Rettungswagen werfen", so Kirstein weiter. Mittlerweile soll bekannt sein, in welcher Wache das Video entstand.

Neues Tele-System soll Mitte des Jahres eingeführt werden

Zwar hat der Senat beschlossen, die Berliner Feuerwehr aufzurüsten. Doch die Folgen des Problems reichen viel weiter. Es gibt nicht nur zu wenig Rettungssanitäter, sondern auch zu wenig Notärzte. Darauf will die Berliner Feuerwehr nun mit einem neuartigen System reagieren: sogenannten Telenotärzten. Dabei leiten Sanitäter vor Ort über Telemetrie die Vitaldaten des Patienten wie EKG, Blutdruck und Sauerstoffsättigung an einen Notarzt in der Leitstelle der Feuerwehr weiter. Per Knopf im Ohr besprechen sie sich über Digitalfunk mit dem Arzt.

In anderen Städten wird die Technik bereits angewandt. Seit April 2014 wird der Telenotarzt in der Stadt Aachen erfolgreich im Rettungsdienst eingesetzt. Im dünn besiedelten Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern versucht man mit dem System seit Oktober 2017, wichtige lebensrettende Minuten bis zum Eintreffen eines Arztes zu überbrücken. Bei der Berliner Feuerwehr läuft derzeit die Simulation mit dem Ziel, den Probebetrieb Mitte des Jahres zu starten. Ein bis zwei Notärzte sollen dann von der Feuerwehrleitstelle aus Diagnosen stellen. Insgesamt sind dafür sieben bis acht Stellen geplant.