Mann belästigt zwei Frauen in der S-Bahn

Berlin. Ein alkoholisierter Mann hat in Berlin in der S-Bahn der Linie 75 zwei Frauen sexuell belästigt. Ein Augenzeuge hatte den Angreifer beobachtet, wie er am Mittwochnachmittag erst einer Frau an den Oberschenkel und dann einer weiteren an das Gesäß fasste, berichtete die Polizei am Donnerstag. Er habe die Polizei alarmiert. Polizisten nahmen den 33-Jährigen am Bahnhof Gehrenseestraße fest. Gegen den polizeibekannten Mann laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung. Für ihre Ermittlungen sucht die Bundespolizei noch nach den beiden Opfern.

( dpa )