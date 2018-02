In Berlin soll es keine Platzreservierung in S-Bahnen geben

Die S-Bahn in Nürnberg hat eine Reservierung für Sitzplätze eingeführt. In Berlin werde es das nicht geben, sagte eine Bahnsprecher.

Die Deutsche Bahn wird in Berlin und Brandenburg auf absehbare Zeit weder in S-Bahnen noch in Regionalzügen eine Sitzplatzreservierung anbieten. Das sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Gerade in der S-Bahn mit ihren kurzen Taktzeiten, aber auch den Regionalbahnen im Berufsverkehr wäre eine Platzreservierung nicht praktikabel, hieß es zur Begründung. Man wolle auch Konflikte unter den Fahrgästen in dicht besetzten Zügen vermeiden.

Die Nürnberger S-Bahn hatte vor einer Woche eine Reservierung für Sitzplätze auch für eine einmalige Fahrt eingeführt - als erste S-Bahn in Deutschland. Sie kostet einen Euro pro Fahrt. 40 Euro muss man für eine Jahresreservierung bezahlen. Der Berliner Bahnsprecher verwies darauf, dass die Nürnberger S-Bahn nicht mit der Berliner Schwester vergleichbar sei. Mit ihren weiten Strecken von mehr als 100 Kilometern habe die Nürnberger S-Bahn eine Funktion wie Regionalbahnen in Brandenburg und Berlin.

Bei der bayerischen Tochter DB Regio Bayern hieß es, gerade viele Pendler hätten sich eine Reservierungsmöglichkeit gewünscht, um sich jeden Tag an den gewohnten Platz setzen zu können. Bislang gab es schon Reservierungen in Fernzügen und auf einigen regionalen Linien in Bayern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein.

Auch Brandenburg sollte eigentlich seit Anfang 2017 mit einem Pilotversuch auf der Strecke Cottbus-Leipzig (RE 10) dabei sein. So hatte es die Bahn angekündigt, sie nahm dann aber wieder Abstand von diesem Plan.

Die neue Berliner S-Bahn ist serienmäßig mit Klimaanlage und Videoüberwachung ausgestattet Im Stadler-Werk in Pankow beginnt die Montage der neuen S-Bahnen für Berlin. Die S-Bahn hat 106 Züge bestellt. Der erste soll am 1. Januar 2021 ab Südkreuz fahren. Die neue Berliner S-Bahn ist serienmäßig mit Klimaanlage und Videoüberwachung ausgestattet

