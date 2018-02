Rettungsdienst Zu viele Einsätze am Tag: Berlins Retter in Not

Berlin. Die Rettungsdienste in Berlin fahren hart an der Belastungsgrenze. Allein im Februar musste die Feuerwehr bereits fünf Mal den "Ausnahmezustand Rettungsdienst" ausrufen. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus Feuerwehrkreisen. Dieser Alarm wird immer dann ausgelöst, wenn die Auslastung des Rettungsdienstes gegen 90 Prozent tendiert. Am Tag sind in Berlin knapp 140 Rettungswagen im Einsatz, in der Nacht mehr als 90.

Grund für die Notlage der Berliner Feuerwehr ist, dass die Sanitäter immer häufiger ausrücken müssen. Der Spitzenwert von 1400 Einsätzen am Tag aus dem vergangenen Jahr ist nach Informationen der Berliner Morgenpost in diesem Jahr noch einmal deutlich übertroffen worden – gezählt wurden schon 1500 Einsätze. Wenn die Feuerwehr den "Ausnahmezustand Rettungsdienst" ausruft, werden Löschfahrzeuge außer Betrieb genommen, um Rettungswagen besetzen zu können. Das Modell ist aber riskant. Denn bei einer größeren Einsatzlage wie einem Großbrand hätte Berlin möglicherweise zu wenige Löschfahrzeuge im Einsatz.

Rettungssanitäter werden oft wegen Kleinigkeiten gerufen

Die Gründe für den Notstand sind vielfältig und hängen teilweise auch zusammen. Rettungssanitäter beklagen, dass sie immer häufiger wegen Kleinigkeiten und immer seltener wegen wirklich bedrohlicher Lebenslagen alarmiert werden. Daraus resultiert eine gestiegene Arbeitsbelastung und ein höherer Krankenstand. Im Jahr 2016 lag die Zahl der durchschnittlichen Krankheitstage bei 48 Tagen, 2,2 Tage mehr als 2015 und gut neun Tage mehr als noch 2012.

Hinzu kommt, dass die Berliner Feuerwehr am 1. Januar aus arbeitsrechtlichen Gründen ihr kompliziertes Schichtmodell umgestellt hat. 24-Stunden-Schichten, die bei vielen beliebt waren, wurden abgeschafft. Jetzt gibt es nur noch 12-Stunden-Schichten. In der Konsequenz hat jeder Sanitäter mehr Dienstantritte in einem Monat. In der Feuerwehr wird gerade untersucht, ob auch diese Umstellung zur aktuellen Notsituation beigetragen hat.

Sanitäter wirft aus Frust Böller und Krankenwagen

In der Konsequenz sind viele Sanitäter unzufrieden. Derzeit sorgt ein Video, das der Berliner Morgenpost vorliegt, für Aufregung. Darin ist ein Sanitäter zu sehen, der einen Böller anzündet und in das Führerhaus eines Rettungswagens wirft. "Ich habe keinen Bock mehr auf Arbeiten und keinen Bock mehr auf RTW (Rettungswagen). Mir ist alles egal", sagt der Mann in dem Video und kündigt an, den Wagen zu sprengen. Ein Gesicht sieht man nicht.

Nach Informationen dieser Zeitung soll das Video in der Direktion West entstanden sein. Intern wird bereits ermittelt, wer es gedreht und verschickt hat. Derzeit zirkuliert es in mehreren Chat-Gruppen. Der Verursacher muss nun mit Disziplinarmaßnahmen rechen. "Wir verurteilen das", sagte Feuerwehr-Sprecher Thomas Kirstein auf Nachfrage. "Wer Hilfe braucht, kann sich an seinen Vorgesetzten wenden und muss keine Böller in Rettungswagen werfen", so Kirstein weiter.

In der Innenverwaltung wurde der Ernst der Lage erkannt

In der Innenverwaltung wurden die Probleme erkannt, nun soll versucht werden, schleunigst gegenzusteuern. Unter anderem soll die Berliner Feuerwehr mehr als 100 neue Fahrzeuge bekommen. Die stetig steigenden Einsatzzahlen in einer wachsenden Stadt seien aber auch nur mit ausreichendem Personal zu bewältigen, hieß es kürzlich in einem Schreiben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) an Landesbranddirektor Wilfried Gräfling.

Dazu erhält die Feuerwehr im Doppelhaushalt 354 zusätzliche Stellen, 35 Millionen Euro wurden dafür bereitgestellt. Bereits in Angriff genommen wurde laut Geisel eine andere Stellenstruktur im mittleren Dienst der Feuerwehr. Damit wurden verbesserte Beförderungsmöglichkeiten für insgesamt 376 Beamte geschaffen. Eine Angleichung der Bezüge an den Bund-Länder-Durchschnitt soll auch vorangetrieben werden.

