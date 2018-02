Unternehmen erteilten Azubis Nachhilfe

Berlin. Die Zahl der Bewerber für einen Ausbildungsplatz sinkt. 2017 waren nach Beginn des neuen Lehrjahres noch fast 1200 Azubi-Stellen in der Hauptstadt unbesetzt. Die Berliner Wirtschaft steuert jetzt gegen. Unternehmen wollen Schulabgänger künftig wesentlich früher für einen Lehrberuf motivieren, sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK), Jan Eder, am Mittwoch in Berlin.

Die Zahl der Bewerber im dualen Ausbildungssystem (Betrieb und Berufsschule) sei in den vergangenen zehn Jahren deutlich gesunken: Hatten sich 2007 noch rund 35.000 Jugendliche bei den Mitgliedsunternehmen der Berliner IHK für eine Ausbildung beworben, waren es im vergangenen Jahr nur noch 20.800. Angesichts dieser Zahlen befürchtet die Wirtschaft eine weitere Verschärfung des Fachkräftemangels in der Stadt, sagte Eder: "Die Entwicklung macht uns Sorge."

Kleine Unternehmen haben bei der Azubi-Suche oft das Nachsehen

Die Zahlen zeigen aber auch, dass viele Unternehmen den drohenden Mangel erkannt haben: Seit 2009 ist die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen um fast 50 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr stellten die Berliner Betriebe mehr als 14.600 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Vor allem größere Firmen wie Siemens und BMW stellten deutlich mehr Lehrlinge ein als noch vor einigen Jahren.

Mit der starken Konkurrenz haben die kleineren Betriebe zu kämpfen, bei denen immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Viele ziehen deswegen ihre Angebote zurück. So sank 2017 die Zahl der Ausbildungsbetriebe im Kammerbezirk der Berliner IHK auf 5018. 2009 hatten noch fast 6000 Unternehmen eine Ausbildung angeboten.

Es gebe einen deutlichen Bewerbermangel, sagte Eder. Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze hat sich seit 2009 vervierfacht. Im vergangenen Jahr konnten Berliner Firmen 1197 Lehrstellen nicht vergeben (2009: 283 Stellen). Jedes dritte Unternehmen habe, so Eder, "echte Besetzungsprobleme". Betriebe klagten in den vergangenen Jahren immer wieder über fehlende Qualifikationen von Schulabgängern. "Es gibt Jugendliche, die nicht ins System kommen, weil die Kompetenzen fehlen", so Eder.

Auch schwache Schüler bekommen Ausbildungsplätze

Sandra Trommsdorf kennt die Probleme der Unternehmen. Die Expertin für Bildungspolitik bei der Industrie- und Handelskammer in Berlin sagte, viele Firmen hätten auf die Wissenslücken der Bewerber reagiert. Jedes dritte Unternehmen sei laut einer Umfrage dazu übergegangen, seinen Azubis Nachhilfe zu geben. Das geschehe sowohl durch firmeninterne Trainer als auch durch externe Bildungsträger, so Trommsdorf. 30 Prozent der Firmen geben mittlerweile aber auch lernschwächeren Schülern eine Chance. "Das ist die natürliche Reaktion auf das, was auf dem Markt stattfindet", sagte Jan Eder.

Der Mangel an kompetenten Bewerbern müsse in den kommenden Jahren beseitigt werden, mahnte der Kammerchef. Es gebe viele Baustellen. Mit dem Projekt "Haus der kleinen Forscher" setze die IHK bereits im Kindergarten an. So soll der Nachwuchs spielerisch in Kontakt mit technischen Schulfächern kommen, erklärte Eder.

Jeder zehnte Schüler macht keinen Abschluss

Großen Handlungsbedarf sieht er auch in den Schulen: Noch immer verließen jedes Jahr zehn Prozent der Berliner Jugendlichen ohne Abschluss die Bildungseinrichtungen. "Da müssen wir einfach besser werden", so Eder. Dazu arbeite die IHK gemeinsam mit der Politik am Übergangssystem von der Schule in den Beruf. "Jetzt ist eine Konkurrenzsituation zwischen vollzeitschulischer und dualer Ausbildung entstanden, die wir für nicht zielführend halten", so Eder.

So gebe es derzeit noch zu viele Anreize für Schulabgänger, an den sogenannten vollzeitschulischen Bildungsgängen der Oberstufenzentren (OSZ) teilzunehmen. Die IHK fordert deswegen jetzt auch, die Anmeldetermine für die OSZ in den Spätsommer zu verschieben, nachdem das neue Lehrjahr begonnen hat.

Viele Schüler wissen nicht, was sie werden wollen

3000 Plätze gibt es jedes Jahr in den 52 Bildungsgängen der Berliner Oberstufenzentren. An den OSZ können Schüler sowohl ihr Abitur ablegen als auch eine Berufsausbildung erlernen. Dieser Weg sei in vielen Fällen aber verschenkt, so Eder. Denn laut IHK verlassen etwa zwei Drittel der Schüler die Oberstufenzentren ohne Abschluss. "Die Jugendlichen drehen eine Warteschleife", kritisierte Eder. Auch deshalb liege das Durchschnittsalter der Auszubildenden im Gebiet der IHK Berlin bei 21 Jahren.

Angesichts dieser Entwicklung will die Kammer jetzt auch die Berufsorientierung in den Schulen ausweiten. Erste Elternabende habe die IHK bereits organisiert. Den Eltern müsse klargemacht werden, dass Kinder nicht immer studieren müssen, um eine gute Zukunft zu haben, so Eder.

Doch selbst wenn sich Jugendliche für eine Ausbildung entscheiden, ist die Enttäuschung mitunter groß: Mehr als 83 Prozent der Schulabgänger haben laut einer IHK-Umfrage unklare Vorstellungen von ihrem künftigen Beruf. Die IHK plant deswegen gemeinsam mit dem Senat den "Talente-Check Berlin". In der achten Klasse – also noch vor dem Pflicht-Betriebspraktikum – soll ein Theorie- und Praxistest Stärken und Schwächen der Kinder zum Vorschein bringen.

Mehr zum Thema:

Die Bahn vergibt in Berlin "Jobs to go"

Im Hotel zählen eine gute Ausbildung und das Lächeln

Kellner gesucht: Berlins Gastrobranche fehlen die Fachkräfte