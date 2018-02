Teilnehmer des politischen Aschermittwochs der Sachsen-AfD in Pirna.

Parteien Ost-AfD feiert politischen Aschermittwoch in Sachsen

Netmannsdorf. Mit Bier, erzgebirgischer Blasmusik und rechtsnationaler Prominenz hat die AfD in der Sächsischen Schweiz politischen Aschermittwoch gefeiert. Rund 1200 Anhänger kamen dazu am Mittwoch in Netmannsdorf bei Pirna zusammen. Als Hauptredner war der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke angekündigt, der schon beim Betreten der Halle mit "Höcke, Höcke"-Rufen begrüßt wurde. Vor ihm sollten die Landesvorsitzenden von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, Jörg Urban, André Poggenburg und Andreas Kalbitz, sprechen.

Mit einer grünen Hundekrawatte wie die des Bundesvorsitzenden Alexander Gauland kam der umstrittene Dresdner Richter und Bundestagsabgeordnete Jens Maier zu der Veranstaltung in der Gerätehalle eines Solarparks. Darauf angesprochen sagte er: "Ist doch klar, heute blasen wir zum Jagen." Außerdem mit im Saal: Der Chef des fremden- und islamfeindlichen Pegida-Bündnisses, Lutz Bachmann, und sein Vize Siegfried Daebritz.

( dpa )