Gasag-Zentrale zieht von Mitte nach Schöneberg

Berlin. Der Berliner Gasversorger Gasag erfindet sich seit einigen Jahren neu, verkauft inzwischen Strom, erstellt Energiekonzepte und produziert Öko-Strom. Jetzt macht der bis 1999 landeseigene Konzern auch einen symbolischen Schritt der Erneuerung. Ende 2020 will die Gasag ihre Zentrale am Hackeschen Markt in Mitte aufgeben und mit 800 Mitarbeitern auf den Euref-Campus nach Schöneberg in den Schatten des historischen Gasometers umziehen.

Dort wurde ab 1946 Stadtgas produziert. Die Firma gehe nun "back to the roots" an einen traditionsreichen Standort ihrer Unternehmensgeschichte, der heute für die Energieversorgung der Zukunft stehe, heißt es in einer Mitteilung der Gasag.

Die Nachricht war die Überraschung des Abends bei der Verabschiedung der Gasag-Vorstandschefin Vera Gäde-Butzlaff am Dienstagabend. Der Immobilienunternehmer Reinhard Müller schritt angesichts des neuen Mieters besonders gut gelaunt durch die Menge. Die Gasag bezieht das letzte Gebäude, das der Euref-Gründer am Gasometer hochziehen lässt.

Gasag-Zentrale entspricht neuesten Energiespar-Standards

Seit 2008 entwickelt Müller auf fünfeinhalb Hektar einen dem Energiethema gewidmeten Gewerbe- und Forschungsstandort, wo inzwischen 3000 Menschen arbeiten. Der Unternehmenssitz der Gasag ist als Niedrigenergie-Haus konzipiert, mit dem zusätzlich die strengen Vorgaben der Energieeinsparverordnung für den Energieverbrauch nahezu halbiert werden.

Die Gasag kennt das Gelände nicht nur als Teil ihrer Geschichte. Seit 2014 managt ein Tochterunternehmen das Energiekonzept des gesamten Quartiers. Die Ziele der Bundesregierung zur Minimierung des Kohlendioxid-Ausstoßes werden dort schon heute erreicht. "Wir zeigen hier, dass die Energiewende machbar und bezahlbar ist", sagte Müller. Inzwischen hat Müller eine zweite Version auf dem Gelände der historischen Zeche Zollverein in Essen vorbereitet.

