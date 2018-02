Mann in Treptow überfallen, geschlagen und ausgeraubt

Berlin. Ein 40-jähriger Mann ist in Berlin-Treptow durch einen Faustschlag verletzt und ausgeraubt worden. Zwei Männer sprachen den 40-Jährigen am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr auf dem Gehweg der Kiefholzstraße an und verlangten Geld, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der Angesprochene sich weigerte und sich wehrte, schlugen ihm die Angreifer mehrfach ins Gesicht und brachen ihm die Nase. Die Täter nahmen dem Mann ein Handy ab und flohen. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )