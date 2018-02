Berlin. Der Berliner Energieanbieter Gasag verlegt seine Zentrale vom Hackeschen Markt nach Schöneberg. Auf dem Euref-Gelände am früheren Gasometer entsteht ein neues Gebäude, in das die Gasag in drei Jahren einziehen will, wie das Unternehmen am Mittwoch ankündigte. Die Gasag hatte das Gasometer-Gelände vor zehn Jahren verkauft. Der Euref-Campus ist ein Forschungs- und Gewerbestandort zu Themen aus Energie und Verkehr.

