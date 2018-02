Elternvertreter treffen sich mit apostolischem Nuntius

Hamburg/Berlin. Elternvertreter der katholischen Schulen in Hamburg haben sich am Mittwoch mit dem apostolischen Nuntius, Erzbischof Nikola Eterović, in Berlin getroffen. Thema des Gespräches war die Situation der katholischen Schulen in Hamburg nach der Entscheidung des Erzbistums zur Schließung von bis zu 8 der 21 katholischen Schulen. "Wir sind dankbar, dass wir beim Nuntius ein offenes Ohr für unsere Sorgen und Nöte gefunden haben", sagte Henrik Lesaar von der Gesamtelternvertretung. Der Nuntius habe großes Interesse am Stand der Gespräche mit dem Erzbistum und an den aktuellen Ansätzen zur Rettung der katholischen Schulen gezeigt.

Auf der Online-Plattform change.org hatten sich einige Eltern in einem offenen Brief an den Papst gewandt. Der apostolische Nuntius ist der Botschafter des Papstes in Deutschland. An dem Gespräch nahm auch Nikolas Hill von der Initiative für eine Schulgenossenschaft teil. Sie will die 21 katholischen Schulen in eine Genossenschaft aufnehmen. Hierfür benötigen sie rund zehn Millionen Euro Grundkapital und 10 000 Anteilseigner. Aus Protest gegen das Vorgehen des Bistums haben die Eltern und die Initiative "Rettet 21" am 24. Februar zu einer Demonstration aufgerufen. Am Donnerstag sollen die katholischen Schulen Thema im Schulausschuss sein.

( dpa )