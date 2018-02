Brandenburg-SPD: Entscheidung für Interimschef Scholz gut

Potsdam. Die brandenburgische SPD hat die Personalbeschlüsse des Bundesvorstands vom Dienstagabend begrüßt. "Es ist die richtige Entscheidung, dass mit Olaf Scholz nun der dienstälteste stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende die Partei kommissarisch führt", stellte SPD-Generalsekretär Erik Stohn in Potsdam fest. Die Mitglieder sollten auf dem Bundesparteitag am 22. April über die oder den zukünftigen Parteivorsitzenden abstimmen können. In den nächsten Wochen werde die SPD in vielen Veranstaltungen über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU diskutieren, "und darauf kommt es an", fügte Stohn hinzu. Zuvor hatte der SPD-Bundesvorsitzende Martin Schulz seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Olaf Scholz übernahm übergangsweise dessen Amt. Präsidium und Vorstand nominierten die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, einstimmig als Parteichefin.

( dpa )