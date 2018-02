Simone Thomalla verletzt sich bei Theaterprobe am Bein

Berlin. Schauspielerin Simone Thomalla (52) ist bei einer Probe im Renaissance-Theater Berlin gestürzt und umgeknickt. Die für Freitag geplante Vorpremiere des Edward-Albee-Stücks "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" wurde nach dem Unfall am Montagabend abgesagt, wie das Theater am Dienstag mitteilte. Die Premiere am Sonntag (18.2.) unter der Regie von Torsten Fischer werde voraussichtlich stattfinden, sagte ein Theatersprecher. Thomalla müsse ihr verletztes Bein in den nächsten Tagen hochlegen, man hoffe, dass sie dann wieder auftreten könne.

( dpa )