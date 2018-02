Mit diesen Tipps wird das Geldabheben am Automaten sicherer Wer Bargeld braucht, muss schon längst nicht mehr zum Bankschalter, sondern geht ganz bequem zum Geldautomaten. Allerdings versuchen Kriminelle immer wieder, an relevante Daten zu kommen. Mit ein paar einfachen Mitteln können sich Verbraucher schützen.

Betrug am Geldautomaten Polizei warnt: Mehr Skimming-Täter in Berlin unterwegs

Berlin. Die Berliner Polizei hat erneut und ausdrücklich vor Betrügertricks an manipulierten Geldautomaten gewarnt. "Es sind in der Regel immer Skimming-Täter in Berlin unterwegs. Zur Zeit ist jedoch eine Häufung solcher Taten zu bemerken", twitterte die Polizei am Dienstag. Die Täter montieren an den Geldautomaten täuschend echt nachgebaute Kartenleser und nicht erkennbare Minikameras an.

Damit werden die Daten von der EC- und Girokarte heimlich abgelesen und die Eingabe der Geheimnummer gefilmt. Mit Fotos zeigte die Polizei bei Twitter das Vorgehen der Kriminellen und riet: "Verdecken Sie IMMER Ihre Pin-Eingabe (z.B. mit der Hand, einer Zeitschrift, einem Basecap, etc.). Nutzen Sie KEINEN Automaten, der Ihnen ungewöhnlich erscheint und rufen Sie in solchen Fällen die 110."

Täter bringen am Kartenschlitz des Geldautomaten einen Kartenleser an und gelangen so an die Informationen IHRER Chipkarte (z.B. EC, Visa).

(zusammen mit der Pin erhalten die Täter Zugriff auf IHR Konto) pic.twitter.com/EIvqd5SF5U — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 13, 2018

