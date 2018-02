Schlangestehen für die Berlinale-Tickets

Endlich Tickets: Statt am Computer versuchen Berlinale-Fans an verschiedenen Orten der Stadt Karten zu bekommen. Mancher übernachtet sogar.

Nicht Festivalchef Dieter Kosslick. Nicht Jury-Präsident Tom Tykwer. Keiner wird bei dieser Berlinale mehr Zeit auf dem roten Teppich verbringen als er: Georg Krömer. Aus Tempelhof. Mit einer Packung Kekse und einer Flasche Orangensaft hat sich der 55-Jährige mit dem weißgrauen, jugendlich-halblangen Haar am Vorabend im Schlafsack auf die rote Auslegeware am Verkaufshäuschen der Potsdamer Platz Arkaden gebettet und darauf gewartet, dass um zehn Uhr endlich die ersten Eintrittskarten ausgegeben werden. Als er Montag früh die Augen öffnet, ist die Warteschlange hinter ihm schon mehrere Dutzend Menschen lang – allesamt Berlinale-Fanatiker wie er.

Es ist Krömers 30. Berlinale-Übernachtung. 38 Berlinalen hat er insgesamt besucht. Jetzt noch schnell einen Teddy vom Souvenirstand holen (24,90 Euro) und die alljährlich neu designte Festivaltasche (ebenfalls 24,90 Euro) eingepackt, dann geht es zurück an die Arbeit. Jeden Tag schaut er ab Donnerstag gut drei Filme. Bis dahin muss der Unternehmensberater wenigstens halbtags noch ordentlich etwas vorarbeiten.

Angela mit ihren 24 Tickets

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Nicht ganz 30 Tickets wie Krömer, nur 24 Stück, die noch aneinanderhängen, faltet Angela, 28-jährige Studentin aus Friedrichshain, zusammen. Seit fünf Uhr hat sie gewartet. "Nach den Schlafsackübernachtern waren wir die sechsten in der Reihe", sagt sie. Und: "Ich mag die Vorstellungen in den Kiez-Kinos, die persönliche Atmosphäre, die dort herrscht – und, dass oft Schauspieler mit im Saal sind." Ihre Mutter Ina (58) sagt: "Berlinale ist etwas Besonderes. Alle Filme, die ich dort gesehen habe, sind in der Erinnerung haften geblieben – anders als das, was man im Fernsehen schaut."

Schlechte Erfahrungen mit dem Online-Verkauf

Luke und Sonya

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Der Kanadier Luke (27) und die Russin Sonya (26) haben ihre Wunschliste internationaler Filme für die Frau im Kassenhäuschen in eine handliche Kladde geschrieben. Sonya, die an ihrer Doktorarbeit schreibt, hatte im Dienste ihrer Kinoleidenschaft in der Vergangenheit sogar einmal bei der Berlinale angeheuert. "Kein sonderlich glamouröser Job", sagt sie und lacht. "Aber man konnte manche Vorstellung kostenlos sehen." "Für uns ist Berlinale immer ein Mutter-Tochter-Ding", sagt Alissa Mörsch aus Charlottenburg. Das Festival bedeute für sie und Mutter Ilona (56) immer: gemeinsame Stunden. "Es ist ein Ritual, zu dem das Anstehen hier gehört, das Applaudieren nach einem Film und der eine oder andere Künstler, Brian Wilson von den Beach Boys zum Beispiel, der 2015 zur Aufführung seiner Filmbiografie kam."

Mit Astrid- Lindgren-Filmen habe ihre Mutter den Grundstein gelegt, sagt Alissa Mörsch. Mit Regisseuren wie Pedro Almodovar habe dann der Vater nachgelegt. Die Wilmersdorferin Ilona Mörsch, die wie ihr Kind in einer Klinik arbeitet, geht mindestens einmal wöchentlich ins Kino, am liebsten ins Delphi an der Kantstraße. "So etwas wie einen Fernseher besitze ich gar nicht", sagt sie.

Alissa und Ilona Mörsch

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Mit ernsten Mienen stehen die Verkäufer der Berlinale-Karten zum finalen Meeting mit ihrer Vorgesetzten hinter einer der Buden. Lagebesprechung. "Wenn es irgendein Problem gibt", sagt sie und schaut die jungen Kollegen eindringlich an, "bitte sofort Bescheid sagen." Im Direktverkauf muss alles klappen. Denn mit dem Online-Angebot haben viele in der Schlange bereits schlechte Erfahrungen gemacht. "Man muss im Sekundentakt auf die Tastatur drücken, um durchzukommen und einmal ist das ganze Verkaufssystem abgestürzt", sagt Ilona Mörsch.

Ein Hartschalen-Koffer dient als Sitz

Ein ganz anderes Bild bietet sich im Haus der Festspiele an der Schaperstraße in Wilmersdorf. Lediglich eine Berlinale-Flagge davor kündet dezent vom zehntägigen Film-Marathon. Immerhin wurden eine Litfaßsäule und der Eingang effektvoll mit Berlinale-Plakaten geschmückt.

Im weitläufigen Foyer stehen die Wartenden dicht an dicht in einer spiralförmigen Schlange. Einige warten seit sechs Uhr im Vorraum des Foyers. Das Gros ist jedoch erst gegen sieben Uhr gekommen, zum offiziellen Einlass. Manche von ihnen mit durchaus unkonventionellen Sitzgelegenheiten. Wie Wilmersdorferin Renate Wilke, die jüngst erst von Hamburg nach Berlin gezogen ist. Sie schwört auf einen Hartschalenkoffer als Stuhlersatz.

Bis man in Sichtweite der Ticketschalter kommt, dauert es heute rund zwei Stunden. Torsten Bluma aus Friedrichshain macht es sich so lange auf einem Klapphocker gemütlich. Mit dem Berlinale-Journal arbeitet der 28-Jährige seine Wunschliste durch. "Ich habe mir extra Urlaub genommen und möchte etwa 100 Filme sehen. Quer durch alle Sektionen. Vom Wettbewerb bis zum kulinarischen Kino", sagt er. Bluma weiß jetzt schon, dass ihm davon nur die richtig guten und absolut schlechten Produktionen in Erinnerung bleiben. "Macht nichts", sagt er. Schließlich komme es bei der Berlinale auch darauf an, mit den anderen wunderbar filmbegeisterten Kinogängern ins Gespräch zu kommen.

Wie jedes Jahr hatte sich auch Seniorin Birgit Grafenhorst gleich um sieben Uhr angestellt. Knapp vier Stunden später sitzt die Wilmersdorferin jetzt mit einem Packen Tickets glücklich und erschöpft auf einem der Stühle. Ihre Nachbarin Irene Lackmann (74) ist auch dabei. 1980 war sie Mitglied der Leserjury der Berliner Morgenpost gewesen. Ihre Filmleidenschaft ist seitdem nicht schwächer geworden. Sie hat sie an ihre Tochter Laura Lackmann weitergegeben. Die 39-Jährige ist inzwischen Regisseurin und stellt auf der Berlinale ihre Komödie "Zwei im falschen Film" vor. Allerdings nur vor Fachpublikum. Bevor sie selbst den Film sehen darf, muss Mutter Irene noch bis zur offiziellen Kino-Premiere im März warten.