Fledermäuse bremsen Arbeiten an Ringbahnbrücke aus

Berlin. In den Gründerzeit-Häusern an der Wartenbergstraße 20 und 21 in Lichtenberg leben schon lange keine Menschen mehr, durch die herausgeschlagenen Fenster und die undichten Dächer dringt Feuchtigkeit in das Gebäude. Doch es gibt durchaus Bewohner, die diese klimatischen Bedingungen schätzen: Fledermäuse. Und weil diese unter strengem Schutz stehen, hat die Deutsche Bahn AG nun ein Problem. Die seit Langem geplante Erneuerung der Eisenbahnüberführung Wiesenweg muss verschoben werden, damit die Tiere nicht in ihrer Winterruhe gestört werden.

Um die hundertjährige, marode alte Bahnbrücke abreißen und neu errichten zu können, muss die Deutsche Bahn auch drei Stützmauern neu bauen. "Voraussetzung für die Errichtung der Stützmauer am Kietzer Weg ist die Herstellung einer Baustraße, der sogenannten Ringumfahrung", teilte die DB AG auf Anfrage des Berliner AfD-Abgeordneten Gunnar Lindemann mit. Diese Baustraße soll sicherstellen, dass die Anrainer des Kietzer Weges ihre Grundstücke während der Bauphase erreichen können. "Zur Herstellung dieser Umfahrungsstraße ist der Abriss der Ruinen Wartenbergstraße 20 und 21 erforderlich", hieß es bei der Bahn. Doch "wegen des Fledermausverdachts" habe das Bezirksamt Lichtenberg bis April 2018 ein Abrissverbot ausgesprochen. In der Konsequenz könne deshalb die Stützmauer nicht so, wie bisher zeitlich geplant, errichtet werden.

Bauablauf für das Projekt wird überarbeitet

Noch ist nicht absehbar, was das für den Terminplan bedeutet: "Aktuell wird der Bauablauf für das Gesamtprojekt überarbeitet, mit dem Ziel, die geplanten Inbetriebnahme-Termine zu sichern", teilte die Deutsche Bahn weiter mit. Der bisherige Ablaufplan sah den Abschluss aller Bauarbeiten bis Juni 2019 vor. Neben dem Ersatz der maroden Bahnüberführung sollen auch die Gleise für den Fern- und Regionalverkehr neu gebaut werden. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, soll dort unter anderem der Flughafen-Express (FEX) verkehren. Der FEX soll den im Bau befindlichen Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld nach seiner Eröffnung über Gesundbrunnen und Ostkreuz an den Hauptbahnhof anbinden.

Der Abgeordnete Lindemann wollte von der Bahn auch wissen, ob es Alternativen zu der geplanten Baustraße gibt. "Die Baustraße ist zur Errichtung der Stützmauer zwingend erforderlich", so die Auskunft der DB. Mehrkosten aus der Bauverzögerung könnten demnach nicht ausgeschlossen werden. Wie hoch diese ausfallen werden, könne aber "derzeit noch nicht beziffert werden", so der Konzern weiter. Immerhin: Eine Umsiedlung der Fledermäuse ist nicht erforderlich, weil diese in der wärmeren Jahreszeit nach dem Winterschlaf mit Beginn der Bauarbeiten eigenständig in ein anderes Quartier wechseln. Nach gutachterlicher Freigabe könnte der Abbruch der Gebäuderuinen voraussichtlich ab April erfolgen, hofft die Bahn.

