Polizisten berichten von ihrem Job bei Snapchat

Berlin. Die Berliner Polizei setzt ihre Imagewerbung in den verschiedenen Internetkanälen fort. Von Dienstag bis zum 5. März wollen zwei Polizisten über den Snapchat-Kanal der Polizei persönliche Erlebnisse aus ihren täglichen Einsätzen in Marzahn schildern. Das teilte die Pressestelle am Montag mit.

Die beiden werden dabei nur mit Vor- oder Spitznamen vorgestellt: Polizeihauptkommissar "Kiwi" und seine Streifendienst-Kollegin, Polizeikommissarin Michelle (27). Der betreffende Polizeiabschnitt 62 umfasst die Ortsteile Marzahn-Nord, -Mitte, -Süd und Biesdorf.

Der Snapchat-Account "Polizei.Berlin" begann im Juli 2016. Die Polizei will damit einer eher jungen Zielgruppe Einblicke in ihre Arbeit geben und so auch für sie werben.

( dpa )