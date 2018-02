Insolventer Flugplatz bei Cottbus verkauft

Jänschwalde/Cottbus. Die jahrelange Suche nach einem Investor für den insolventen Flugplatz Cottbus-Drewitz ist beendet. Das Gelände sei an ein Konsortium aus dem Raum Zossen (Teltow-Fläming) verkauft worden, sagte Insolvenzverwalter Udo Feser am Montag in Cottbus. Es sei geplant, die marode Start- und Landebahn zu sanieren, eine Flugschule anzusiedeln und einen Bereich für Wartung und Instandhaltung von beispielsweise Hubschraubern einzurichten.

Über den Kaufpreis sagte Feser nichts. 2015 kam die Insolvenz für den Flugplatz. Erst im Jahr zuvor hatte eine international agierende Investorengruppe das knapp 350 Hektar große Gelände gekauft. Davor war der Hauptanteilseigner der Landkreis Spree-Neiße gewesen.

