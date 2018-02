Platzverweise für vier Rechtsextreme bei Cottbuser Karneval

Cottbus. Während des Cottbuser Karnevalsumzugs hat es einen Zwischenfall mit vier Rechtsextremen gegeben. Die Polizei erteilte den Männern am Sonntag aus Gründen der Gefahrenabwehr Platzverweise, wie eine Sprecherin mitteilte. Die 19- bis 33-Jährigen mischten sich demnach in Zweiergruppen mit Esel- und Schafmasken unter die Besucher des Umzugs am Straßenrand und trugen Plakate mit sich. Der Inhalt habe die Grenze von politischer Satire überschritten. Die Plakate seien eingesammelt worden. Die Männer stammen den Angaben zufolge nicht aus Cottbus direkt, sondern aus der umliegenden Region. Die Polizei sprach von Rechtsextremisten.

In der Lausitzstadt hatte es in den vergangenen Wochen gehäuft Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen gegeben.

( dpa )