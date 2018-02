Neues Hundegesetz sorgt bei vielen Haltern für Unmut

Eine Frau geht in Berlin mit einem Huskymischling an der Leine an einer mit Graffiti besprühten Mauer vorbei

Schon 2016, als das neue Hundegesetz verabschiedet wurde, war die Aufregung groß. Das wird nun mit der Rechtsverordnung sicherlich nicht anders werden. Viele Berliner Hundehalter, die ja im Regelfall Hundesteuer zahlen, fühlen sich von den angekündigten Änderungen gegängelt, haben Angst, nun verstärkt vom Ordnungsamt überwacht zu werden.

Für großen Unmut bei etlichen Hundehaltern sorgt der Grundton der Rechtsverordnung: ein grundsätzliches Misstrauen gegen Hund und Besitzer. So ihre Lesart der kommenden Verordnung. Ein Aufreger ist die Leinenpflicht, die dann generell "außerhalb der Wohnung" gelten soll. Allerdings gibt es Ausnahmen – beispielsweise, wenn der Hund schon vor 2016 gehalten wurde. Oder wenn man den "Hundeführerschein" hat. Es bleibt also spannend, welche Auswirkungen die Verordnung im Alltag wirklich haben wird. Manches wandelt sich womöglich noch.

Die Regelungen für Hundebesitzer sind in den Bundesländern unterschiedlich. Brandenburg, Hamburg, Thüringen und Schleswig-Holstein schreiben bis auf Ausnahmegebiete eine generelle Leinenpflicht vor. In Bayern und Baden-Württemberg gibt es diese Verpflichtung nicht. Manche Bundesländer sehen einen eingeschränkten Leinenzwang im Wald während der Schonzeit vor. In Niedersachsen ist in jedem Fall der Erwerb eines Hundeführerscheins erforderlich.

In Berlin kam in den Dauerstreit über die Mitnahme von Hunden an den Schlachtensee und Krumme Lanke Bewegung durch ein Gerichtsurteil. Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts gilt inzwischen, dass Hundebesitzer ihre Tiere dort zwischen dem 16. September und 14. Mai mit ans Gewässer nehmen dürfen – also außerhalb der Badesaison.

Seit Juli 2016 war das nicht mehr möglich. Grund war Paragraf 15 des Gesetzes: "Mitnahmeverbot". Dort hieß es, Hunde dürften nicht an "öffentliche Badestellen" mitgenommen werden. Außer es handele sich um "Hundebadestellen". Laut einer früheren Gesetzes-Fassung galt das Hundeverbot nur an ausdrücklich gekennzeichneten Badestellen.

Gegen die neue Version hatten mehrere Berliner Hundebesitzer geklagt. Ohne Kennzeichnung, so ihr Argument, sei nicht ersichtlich, welche Uferbereiche der Seen wirkliche Badestellen seien. Dem widersprach das Gericht. Eine öffentliche Badestelle sei "ein für die Allgemeinheit zugänglicher Bereich am Ufer eines Badegewässers". Entsprechend sei also klar erkennbar, wo das Mitnahmeverbot gelte. Dennoch konnten die Hundeliebhaber einen Sieg verbuchen. Denn das Gericht kam außerdem zu dem Schluss, dass die Uferbereiche außerhalb der Badesaison nicht zum Baden dienten – und Konflikte deshalb ausgeschlossen seien.

In 38 Fällen wurden die Hunde als "gefährlich" eingestuft

Doch für viele Berliner Hundehalter bedeutet das Hundegesetz von 2016 und auch die kommende Rechtsverordnung ein Ärgernis. "Das gesamte Hundegesetz ist überflüssig wie ein Kropf", sagt beispielsweise Thorsten Hofmann von der Bürgerinitiative "Berliner Schnauze". Die Regulierungen stünden in keinem Verhältnis zu den reellen Gefahren, die von einem Hund in dieser Stadt ausgingen. Auf rund 200.000 Hunde schätzt man hier die Zahl der Tiere in der Stadt – gemeldete und nicht gemeldete.

Die Zahl der Vorfälle sei dagegen gleichbleibend gering – sie würden meist in den eigenen vier Wänden vorkommen. Am Ende seien in Berlin höchstens 0,4 Prozent der Hunde für Menschen gefährlich. So weist die Bissstatistik 2016 insgesamt 614 Fälle aus, bei denen ein Mensch von einem Hund angesprungen oder verletzt wurde. Aber nur in 38 Fällen wurden die Hunde als "gefährlich" eingestuft, bei den restlichen 576 Fälle galten die Hunde als "normal". Die neue Rechtsverordnung, so die Kritiker, koste Hundebesitzer und die Stadt zudem viel Geld – ob nun die Kosten für einen Hundeführerschein für Privatpersonen, der Aufbau einer Hunde­registratur oder eine mögliche Aufstockung des Ordnungsamtes.

