Berliner Hundegesetz Neue Rechtsverordnung: Was darf mein Hund noch?

In Berlin steht der allgemeine Leinenzwang für Hunde bevor. Im Gesetz wurde er bereits 2016 festgeschrieben. Die Einzelheiten legt eine neue Rechtsverordnung fest, die 2018 in Kraft tritt. Auch für Dogwalker, die Gruppen von Hunden kommerziell betreuen, werden strengere Regelungen wirksam. Ziel der neuen Regelungen ist, dass sich Hundehalter mehr mit ihrem Tier und seinem Verhalten beschäftigen, und dass Konflikte mit Menschen, anderen Hunden und mit der Umwelt besser vermieden werden können. In Vorbereitung ist außerdem ein zentrales Register, das alle Berliner Hunde und ihre Halter erfasst.

Wann tritt die neue Rechtsverordnung zum Hundegesetz in Kraft?

Geplant ist noch im März. Derzeit stimmen sich noch mehrere Senatsverwaltungen dazu ab. Dann wird sich der Rat der Bürgermeister damit beschäftigen.

Was ändert sich beim Leinenzwang?

Mit der neuen Verordnung gilt die allgemeine Leinenpflicht im öffentlichen Raum. Hunde müssen dann überall angeleint sein, außer in Auslaufgebieten und auf privaten Grundstücken. Bislang gilt die Leinenpflicht auf belebten Plätzen, großen Einkaufsstraßen und in Grünanlagen.

Gibt es Ausnahmen vom allgemeinen Leinenzwang?

Ja. Die allgemeine Leinenpflicht gilt nicht, wenn der Hund schon vor Inkrafttreten des Gesetzes im Juli 2016 gehalten wurde. Außerdem: Wenn der Besitzer eine Sachkundebescheinigung hat, kann er sein Tier weiterhin nach den bisherigen Bedingungen in bestimmten Gebieten frei laufen lassen, etwa auf Brachen, auf unbelebten Straßen und Plätzen. Diese Sachkundebescheinigung stellt das Ordnungsamt des Bezirks aus. Voraussetzung dafür ist, dass der Hundehalter zuvor eine theoretische und eine praktische Prüfung besteht, also den sogenannten Hundeführerschein bekommt. Die Sachkundebescheinigung des Ordnungsamtes kann auch beantragen, wer in den vergangenen fünf Jahren bereits drei Jahre lang ununterbrochen einen Hund gehalten hat, ohne dass es zu Beißvorfällen oder Bußgeldverfahren gekommen ist – und ohne dass Verstöße gegen Tierschutzbestimmungen bekannt geworden sind.

Wer nimmt die Prüfungen für den Hundeführerschein ab?

Das dürfen Sachverständige tun, die von der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz anerkannt sind. Einzelheiten wird die neue Rechtsverordnung enthalten. In der theoretischen Prüfung sind Kenntnisse über das Sozialverhalten, die tierschutzgerechte Haltung und die Erziehung von Hunden gefragt. Im praktischen Teil muss der Halter nachweisen, dass er seinen Hund sicher führen kann, und dass von ihm voraussichtlich keine Gefahren oder Belästigungen ausgehen.

Wie läuft es in anderen Bundesländern?

Im Land Niedersachsen wird seit 2013 von Hundehaltern ein Sachkundenachweis gefordert. Das niedersächsische Verbraucherschutz-Ministerium erkennt den Hundeführerschein verschiedener Verbände an, darunter den des Berufsverbands der Hundeerzieher und Verhaltensberater (BHV) und den des Internationalen Berufsverbands der Hundetrainer. Die Prüfungen beim BHV kosten 80 bis 100 Euro.

Was ändert sich für Dogwalker?

Dienstleister, die mehr als vier Hunde betreuen, brauchen in Zukunft eine Genehmigung dafür. Sie wird nur erteilt, wenn eine Sachkundebescheinigung vorliegt – und wenn Zuverlässigkeit und Eignung für das Ausführen von Hunden nachgewiesen werden. Die Behörden können die Zahl der Hunde, die ausgeführt werden, begrenzen und dem Dogwalker außerdem auch weitere Auflagen erteilen.

Welche zusätzlichen Kosten kommen wegen der neuen Bestimmungen auf die Hundehalter zu?

Nicht nur der Hundeführerschein, sondern auch die Ausstellung der Sachkundebescheinigung durch das Ordnungsamt kostet Geld. Wie teuer sie ist, wird in der neuen Rechtsverordnung festgelegt. Außerdem kommen mit der Einführung des Zentralregisters auf jeden Hundehalter Kosten zu. Für die Eintragung in die Datei wird eine Gebühr von voraussichtlich 15 Euro erhoben.



Ist wegen der Sachkundebescheinigung mit einem Ansturm auf die Ordnungsämter zu rechnen?

Ja. In Treptow-Köpenick sind zum Beispiel rund 8200 Hunde steuerlich gemeldet. Eine Vielzahl der Halter werde eine Sachkundebescheinigung beantragen, sagt Stadtrat Rainer Hölmer (SPD). Auch Stadtrat Arne Herz (CDU) aus Charlottenburg-Wilmersdorf rechnet mit einem größeren Ansturm. "Schon jetzt gehen viele telefonische Anfragen von Bürgern ein", sagte er auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Man erwarte "eine deutliche Nachfragewelle", sagte Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) aus Tempelhof-Schöneberg.

Bekommen die Bezirke mehr Mitarbeiter?

Ja. Für die Bearbeitung der vielen Anträge werden pro Bezirk zwei zusätzliche Stellen im Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht eingerichtet, eine davon befristet. Dies sei voraussichtlich ausreichend, so Stadtrat Hölmer aus Treptow-Köpenick. "Tendenziell eher nicht ausreichend", meinte sein Kollege Herz aus Charlottenburg-Wilmersdorf.

Müssen Hundehalter nach Einführung der allgemeinen Leinenpflicht mit mehr Kontrollen rechnen?

Eher nicht. Für den erhöhten Kontrollaufwand sei kein zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt worden, sagte Stadtrat Herz aus Charlottenburg-Wilmersdorf. "Die neuen Regelungen werden im Rahmen der vorhandenen Ressourcen kontrolliert." Gegebenenfalls werde es Schwerpunktkontrollen geben, kündigte Treptow-Köpenicks Stadtrat Rainer Hölmer an. Angesichts der Vielzahl an Überwachungsaufgaben könne der Außendienst des Ordnungsamtes nur begrenzt zusätzliche Kontrollen wahrnehmen, so Stadträtin Heiß.

Was sagt der Tierschutzverein zu den neuen Regelungen?

Er lehnt eine generelle Leinenpflicht ab. Gesundes Sozialverhalten werde dadurch unterbunden, Verhaltensausfälligkeiten durch den Leinenzwang erst gefördert, so die Argumentation. Der Sachkundenachweis sollte erbracht werden, bevor der Hund angeschafft wird, meint der Verein. Er befürwortet die Einrichtung des zentralen Hunderegisters.

Seit 2016 sind Hundehalter verpflichtet, Tüten oder Beutel mit sich zu führen. Liegen seitdem weniger Hundehaufen auf den Straßen?

"In Treptow-Köpenick leider nicht", sagte Stadtrat Hölmer. "Keine nennenswerte Verbesserung hinsichtlich der Verunreinigung des Straßenlandes" lautet auch die Einschätzung von Stadtrat Herz aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Dagegen zieht die Berliner Stadtreinigung positive Bilanz. "Die Erfahrungen unserer Einsatzkräfte zeigen, dass sich die Situation in den letzten Jahren verbessert hat", so Sprecher Sebastian Harnisch. "Das sieht man auch daran, dass das Thema Hundekot nicht mehr unter den Top-5-Beschwerdegründen im Bereich der Straßenreinigung ist." Allerdings gebe es keine belastbaren Zahlen.

Wann kommt das Hunderegister?

Laut Senatsverwaltung für Verbraucherschutz voraussichtlich erst 2021. Alle Hunde und ihre Halter sollen künftig in einer zentralen Datei erfasst werden. Sie speichert Namen, Geburtsdatum und Anschrift des Halters. Auch die Chipnummer des Hundes, seine Rasse, sein Geschlecht und Geburtsdatum werden erfasst. Außerdem der Beginn und das Ende der jeweiligen Haltung sowie Bissvorfälle. Sinn des Registers: Wenn Tiere entlaufen sind, wenn sie gestohlen oder ausgesetzt werden, können die Behörden den Hundehalter leichter ermitteln. Zwar müssen in Berlin bereits alle Hunde einen Chip tragen. Doch bislang werden lediglich die sogenannten Listenhunde erfasst, außerdem auch alle die Tiere, die als gefährlich eingestuft werden, weil sie einen Menschen oder einen anderen Hund bereits gebissen haben.

Was kostet der Aufbau des Hunderegisters?

Der Senat rechnet mit einmaligen Kosten von 100.000 Euro. Der Betrieb des Registers ist mit 60.000 Euro jährlich veranschlagt. Außerdem sollen zusätzliche Lesegeräte für Hundechips angeschafft werden. Vorgesehen ist, dass jeder Bezirk zehn solcher Geräte bekommt und auch die Einsatzfahrzeuge der Polizei damit ausgestattet werden. Kosten pro Gerät: etwa 100 Euro.

Mehr zum Thema:

Hundehalter im Grunewald fürchten Einschränkungen

Stadträtin will Hunde am Schlachtensee verbieten - zeitweise

Kennzeichnungspflicht für Hunde und Katzen gefordert

Polizist erschießt angreifenden Kampfhund