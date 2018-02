SPD-Abgeordnete: „Die Parteispitze muss den Gong hören“

Die beiden Berliner SPD-Bundestagsabgeordneten Swen Schulz und Klaus Mindrup im Streitgespräch: Schulz, Wahlkreis Spandau, ist gegen die erneute große Koalition; Mindrup, Wahlkreis Pankow, dafür.

Herr Mindrup, sechs Ministerien für die SPD, die CDU ist Ihnen stark entgegengekommen. Knallten da bei Ihnen zu Hause die Sektkorken?

Klaus Mindrup: Nein. Die hätte ich knallen lassen, wenn die SPD allein regieren könnte. Es wurde aber gut verhandelt. Das Ergebnis ist ein Erfolg – vor allem, weil die SPD das Finanzministerium bekommt. Man sieht klar, dass Frau Merkel mehr auf die Verlängerung ihrer Kanzlerschaft verhandelt hat und fast alles preisgegeben hat, was sie konnte, ohne sich als CDU-Vorsitzende zu gefährden. Umso mehr sage ich: Wenn man schon so einen Erfolg erzielt, sollte man auch weiterarbeiten.

Und bei Ihnen, Herr Schulz?

Swen Schulz: Auch kein Sekt. Die SPD hat extrem gut abgeschnitten. Für ein Wahlergebnis von 20,5 Prozent ist das aller Ehren wert, was die Ressortverteilung anbelangt. Trotzdem bleibe ich bei meiner Einschätzung: Es ist ein grundsätzlicher Fehler, erneut in die große Koalition mit der Union zu gehen.

Was ist für Berlin herausgekommen?

Mindrup: Das Wichtigste ist: In diesem Koalitionsvertrag steht, dass bezahlbares Wohnen ein Ziel der Bundesregierung ist. Es geht vor allem darum, die preiswerten Mieten zu erhalten und die Mieter zu schützen. Dazu wurden Verbesserungen im Mietrecht vereinbart. Außerdem soll der Bund neben den Ländern eine Zuständigkeit für den sozialen Wohnungsbau erhalten. Der Koalitionsvertrag stellt die Weichen richtig, aber es besteht noch kein Grund, das Halleluja zu singen. Es ist noch viel zu tun.

Schulz: Mit der CDU/CSU lässt sich soziale und moderne Politik nicht gut durchsetzen. Das sieht man beim Komplex Bauen, Wohnen, Mieten sehr klar. Gerade aus Berliner Sicht wäre viel mehr notwendig gewesen. Die Ausnahmen, die die Mietpreisbremse durchlöchern, hätten zurückgefahren werden müssen. Die Modernisierungs-umlage müsste stärker reduziert werden. Fest steht: Wir bekommen nicht den Politikwechsel, der jetzt notwendig wäre.

Deshalb bleiben Sie bei Ihrer ablehnenden Haltung zur GroKo?

Schulz: Ja. Wir haben nach der Bundestagswahl aus gutem Grund gesagt, die große Koalition ist abgewählt worden, die SPD muss Konsequenzen ziehen und sich erneuern. Und wir wollten der AfD nicht die Oppositionsführung überlassen. Diese guten Gründe gelten weiter und geben für mich trotz aller Argumente für die Regierungsbeteiligung den Ausschlag.

Und warum wollen Sie die GroKo fortsetzen, Herr Mindrup?

Mindrup: Wir haben heute eine gesellschaftliche Mehrheit rechts von der Mitte. Vor allem von der SPD wird erwartet, dass sie trotzdem soziale Standards erhält und Themen einer fortschrittlichen Gesellschaft vorantreibt, etwa die Energiewende. Viele Anhänger erwarten von der SPD, dass sie Kurs hält und in vier Jahren wieder eine Mehrheit links von der Mitte erreicht. Das setzt auch voraus, dass sich die Partei von unten erneuert, dass sie unterscheidbar bleibt und dass wir das Feld nicht kampflos den Rechten überlassen.

Schulz: Die Unterscheidbarkeit ist ein ganz zentrales Thema. Unsere Basis und die Bürger äußern stark den Wunsch nach Veränderung. Der sogenannte Schulz-Hype hat doch gezeigt, was möglich ist, wenn die Menschen den Eindruck bekommen, die SPD macht etwas anderes als das Übliche, setzt sich ab, entwickelt Visionen. Das ist im Laufe des Wahlkampfs verschwunden. Das Entscheidende muss doch die Antwort auf die Frage sein, wie es auf lange Sicht weitergeht mit der SPD und mit diesem Land. Eine große Koalition wird dazu führen, dass Union und SPD weiter an Zustimmung verlieren, weil sie als ein Block angesehen werden. Und ich fürchte, dass die politischen Ränder gestärkt werden.

Mindrup: Das lief in der letzten Koalition teilweise unglücklich. Große Teile der SPD haben es etwa verschlafen, mit der Bürgerbewegung gegen die Freihandelsabkommen ins Gespräch zu kommen.

Schulz: Als Juniorpartner in einer Großen Koalition hat die SPD weniger Chancen, sich eigenständig zu profilieren. Wir sind weiter Teil einer Koalition unter der Kanzlerin Merkel. Ich weiß, es gibt keine richtig gute Option für uns, dafür bräuchte die SPD 40 statt 20 Prozent. Aber ich habe Angst, dass wir wieder in das gleiche Fahrwasser kommen. Und dass eine Erneuerung der Partei untergepflügt wird im praktischen Regierungshandeln. Man muss sich doch mal fragen, was in dieser SPD los ist, wenn die Jusos auf dem Parteitag fast eine Mehrheit organisieren. Das ist ein Zeichen, dass die Partei etwas anderes will als nur pragmatisches Klein-Klein. Dieser Gong muss gehört und verstanden werden von der Parteispitze.

Was kann die SPD in der künftigen Koalition anders machen?

Mindrup: Der Umgang miteinander muss ein anderer werden, wir brauchen mehr Selbstbewusstsein gegenüber der Union, mehr Augenhöhe und mehr Beteiligung der Mitglieder. Weniger Entscheidungen ohne vorherige Diskussion von oben nach unten.

Schulz: In diesen Strukturen aber eine Vision zu entwickeln, die die Menschen mitreißt und die Partei wieder auf 30 oder 35 Prozent bringt, ist schwer vorstellbar.

Mindrup: Du hast ja recht, Das Hochjubeln von Verhandlungsergebnissen hilft uns allen nicht. Tatsächlich brauchen wir Sozialdemokraten eine Vision: Wie entwickeln wir ein Wirtschaftssystem, das sozial, ökologisch und fair ist?

Herr Mindrup, Sie waren zuhause vier Kinder. Ihr Vater zog als Lebensmittelhändler von Dorf zu Dorf, arbeitete später als Schrankenwärter. Die SPD hat gerade diese Wählerschicht weitgehend verloren – an die Linke, aber auch an die AfD. Wie wollen Sie sie zurückholen?

Mindrup : Man muss stärker an der Lebenswirklichkeit der Menschen ansetzen und konkret sein. Ich persönlich bin in die SPD eingetreten, weil ich wusste, dass ich studieren und Abitur machen konnte wegen den Bildungsangeboten der SPD.

Herr Schulz, sind Sie als Bildungspolitiker mit den Ergebnissen in diesem Bereich zufrieden?

Schulz: Der Bildungs- und Wissenschaftsbereich ist gut gelungen. Auch mit dem weiteren Aufbrechen des Kooperationsverbotes, mit den Investitionen in Schule, in berufliche Bildung, in die Wissenschaft, mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Das sind Fortschritte. Ich wünschte mir aber eine umfassende Reform des Bildungsföderalismus.

Mindrup: Das sehe ich genauso. Die Menschen interessiert es nicht, wer zuständig ist. Hauptsache, es funktioniert.

Nun ist nach Fertigstellung des Koalitionsvertrags weniger über Inhalte geredet worden als über Personal.

Schulz: So, ich muss dann jetzt gehen.

Mindrup: (lacht) Darf ich mitkommen? Haben wir nicht noch einen anderen wichtigen Termin?

Bei der Basis gibt es großen Unmut darüber, dass Martin Schulz als Außenminister ins Kabinett wollte und er Andrea Nahles schon als Parteivorsitzende ausgerufen hat. War es richtig, dass Schulz nun auf das Amt verzichtet?

Mindrup : Ja.

Schulz: Schulz hat die Notbremse gezogen. Zum Glück. Aus Gründen der Glaubwürdigkeit hätte er nie nach dem Amt greifen dürfen.

Wer soll dann Außenminister werden? Erneut Sigmar Gabriel?

Schulz: Ich hab mich wirklich häufig und stark über Sigmar Gabriel geärgert, er ist ein Unruheherd, aber auch ein kreativer Kopf. Ich finde, man sollte auf solche unbequemen Leute nicht verzichten. So viele von dem Kaliber haben wir nicht.

Mindrup: Man muss manchmal schweigen können.

Wer käme sonst in Frage?

Mindrup: Man muss manchmal auch öfter schweigen können.

Schulz: Die Frage nach Ministern stellt sich jetzt nicht, jetzt geht es um die inhaltliche Frage "Koalition, ja oder nein".

Ist Andrea Nahles die Richtige für den Parteivorsitz?

Schulz: Wenn es zur großen Koalition kommt, finde ich es richtig, dass der Parteivorsitzende nicht am Kabinettstisch sitzt und sozusagen der Kanzlerin untergeben ist. Andrea Nahles ist eine schillernde Figur und sehr umstritten, aber sie ist eine ganz starke Frau.

Mindrup: Absolut …

Schulz: Ich glaube, dass sie wirklich Kraft hat und unheimlich Potenzial. Andrea hat Erfahrung, geht mit Energie ran und ist auch konfliktfähig.

Welche Rolle soll Schulz künftig spielen?

Schulz: Insbesondere seine europapolitische Erfahrung brauchen wir im Bundestag dringend!

Mindrup: Bevor ich über neue Rollen für Martin Schulz spekuliere, denke ich an den Menschen Martin Schulz und hoffe, dass er das alles menschlich gut übersteht.

Herr Schulz, was wäre für Sie die Alternative zur GroKo? Neuwahlen?

Schulz: Offenkundig will die Kanzlerin keine Minderheitsregierung. Sie ist deshalb aber nicht ausgeschlossen. Für mich ist es ein schwieriges, weil antiparlamentarisches Argument, man bräuchte eine starke Regierung, nur das sei adäquat für Deutschland. Eine starke Regierung sollte nie darauf bauen können, dass eine sichere Mehrheit im Parlament alles abnickt. Das wäre gegen das freie Mandat und das Selbstbewusstsein der Abgeordneten.

Mindrup: Die Stärke einer Regierung hängt nicht daran, wie viel Prozent sie im Bundestag hat. Sie muss handlungsfähig sein. Und Rot-Grün II mit dem Beschluss gegen den Irakkrieg war unglaublich stark, hatte aber eine ganz hauchdünne Mehrheit. Von daher unterstütze ich Dich da, Swen.

Schulz: Außerdem ist der Bundestag gar nicht so einfach aufzulösen. Da gibt es ja verfassungsrechtliche Hürden. Eine Minderheitsregierung wäre anstrengender für alle Beteiligten, aber auch spannend. Das würde den Parteien im Bundestag mehr Profil verschaffen, sodass die Bürger klarer sehen wo die Unterschiede sind und dann besser eine Entscheidung bei der nächsten Wahl treffen können.

Mindrup: Ich bin da wenig optimistisch, was eine Minderheitsregierung angeht. Denn wir haben keine mehrheitsbildende Alternative außer die Kooperation mit der Union, um diesem Land noch inhaltlich einen sozialen Stempel aufzudrücken. Es gibt keine Mehrheit mit den Linken und den Grünen. Ich befürchte, dass wir da eher die Rechtswende erleben. Die Mehrheit rechts von der Mitte, die sich jetzt schon im Bundestag abbildet, würde sich im Gesetzeshandeln widerspiegeln.

Herr Schulz, warum sollte ich eine Partei wählen, die nicht regieren möchte?

Schulz: Wir wollen ja regieren. Nur nicht als Juniorpartner in der großen Koalition.

Mit wem dann?

Schulz: Wir wollen möglichst stark werden um dann die nächste Regierung anführen zu können, mit den Grünen, den Linken oder auch, ist derzeit schwierig, das gebe ich zu, notfalls mit der FDP. Das würde ich aber nicht von vorneherein ausschließen. Es gab diesen Moment, wo man nach den Umfragen denken konnte: Jetzt wird es aber knapp für die CDU/CSU. Und der Wunsch nach Neuem ist groß.

Was denken Sie über den neuen Heimatminister Horst Seehofer?

Mindrup: Für die Kleingärtner in meinem Bezirk sind ihre Parzellen ein Stück Heimat, die ich aus Überzeugung mit verteidige. Wenn in diesem Sinne Herr Seehofer demnächst auch für Kleingärten kämpft, dann begrüße ich den Begriff Heimat. Ich habe aber wahrscheinlich einen etwas anderen Heimatbegriff als Herr Seehofer, meiner ist nicht rückwärtsgewandt konservativ, sondern weltoffen.

Schulz: Man wird abwarten müssen. Für mich wirkt das erstmal wie eine bajuwarisch-folkloristische Geschichte. Es ist nicht mein größtes Problem, dass jetzt Herr Seehofer unbedingt Heimatminister werden möchte.

Aber dass er Innenminister wird?

Schulz: Dass er Innenminister wird und ein aufgewertetes Innenministerium hat mit Bau, das tut wirklich weh.

Mindrup: Das stimmt. Das tut auch mir weh als Stadtentwicklungs- und Baupolitiker, der mitverhandelt hat. Jetzt haben wir dieses wichtige Themenfeld als SPD wieder nach vorne gebracht und dann geben wir es der CSU. Das ist tatsächlich etwas, wo ich Bauchschmerzen bekomme. Wir konnten aber nicht alle Ministerien kriegen.

Ob die große Koalition kommt, hängt allein an der SPD. Ihre Prognose für den Ausgang des Mitgliederentscheids?

Schulz: Ich glaube es ist komplett offen. Ich wage da keine Wette

Mindrup: Karl Valentin hat gesagt: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.

