Berliner Justiz ermittelt gegen Fußballer Jérôme Boateng

Der Bundesligaprofi soll in Berlin geblitzt worden sein. Statt das Bußgeld zu zahlen, gab er an, sein Bruder George sei gefahren.

Jérôme Boateng, Fußballweltmeister und Profi beim FC Bayern München, hat Ärger mit der Berliner Justiz. Grund ist eine angebliche Falschaussage des gebürtigen Berliners hinsichtlich eines Strafzettels.

Wie die "Bild" berichtete, soll Boateng am 3. Juni 2017 zu schnell durch Berlin gefahren und geblitzt worden. Statt das Bußgeld für die Tempoüberschreitung zu zahlen, habe er seinen älteren Bruder, George Boateng, als Fahrzeugführer angegeben. Die Berliner Polizei hingegen sei sich sicher, dass auf dem Blitzerfoto eindeutig nicht George, sondern Jérôme als Fahrer zu erkennen sei. Sollte sich dies bestätigen, hätte sich der Profifußballer nicht nur der Falschaussage, sondern auch der falschen Verdächtigung eines Anderen schuldig gemacht.

Dem Nationalspieler droht hohe Geldstrafe

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt nun gegen Jérôme Boateng. Einzelheiten zum Verfahren sind jedoch noch nicht bekannt. "Die Ermittlungen sind eingeleitet und dauern an", bestätigte Thomas Fels, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Mehr wolle und könne er noch nicht dazu sagen. Auch Jérôme Boateng selbst wolle sich laut "Bild"-Informationen nicht zu den Vorwürfen äußern. Warum der gut verdienende Profifußballer den Strafzettel nicht einfach bezahlt hatte, ist bisher völlig unklar. Fest steht indes, dass ihm eine hohe Geldstrafe droht, sollte sich der Verdacht bestätigen.

Jérôme Agyenim Boateng wurde 1988 in Berlin geboren und trainierte bereits als Jugendlicher gemeinsam mit seinem Halbbruder Kevin-Prince Boateng bei Hertha BSC, mit der er auch sein erstes Bundesligaspiel bestritt. Danach spielte er in Hamburg und Manchester, bevor er 2011 zum Rekordmeister Bayern München wechselte. Im Jahr 2014 gewann der Abwehrspieler mit der DFB-Elf in Brasilien die Fußballweltmeisterschaft.

( mlt )