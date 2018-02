Unmut und „blankes Entsetzen“ in der Berliner CDU

Berlin. In der Berliner CDU mag sich mancher gerade wünschen, SPD-Mitglied zu sein. Nicht aus inhaltlichen Gründen. Doch die Sozialdemokraten können dem Koalitionsvertrag per Mitgliedervotum eine Absage erteilen. Das würden auch in der Hauptstadt-CDU viele gern tun. Vor allem die Ressort­verteilung, bei der die CDU das Finanzressort an die SPD abtreten will, habe "blankes Entsetzen" hervorgerufen, heißt es in Parteikreisen. Anhänger des rechten Parteiflügels kritisierten auch die Inhalte des Koalitionsvertrages – und forderten die Ablösung von Angela Merkel. Vertreter aus Wirtschaft und Mittelstand würden die Partei verlassen, so die Befürchtung.

Christian Gräff, Mitglied des Abgeordnetenhauses und Berliner Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung, sagte, er teile die Auffassung, dass sich der Tag der Unterschrift unter den Koalitionsvertrag "als Anfang vom Ende der Volkspartei CDU herausstellen" könne. Eine Diskussion über die "grundsätzlichen Werte" der Partei müsse "mit einer inhaltlichen und personellen Erneuerung der Bundespartei einhergehen". Maik Penn, ebenfalls Abgeordneter und CDU-Kreischef in Treptow-Köpenick, schrieb auf Facebook: "Merkels Zeit ist um. Je eher wir dies begreifen, desto besser für die Union.". Er habe von diversen Parteiaustritten erfahren. Karl-Georg Wellmann, einst Bundestagsabgeordneter und Ex-Kreisvorsitzender in Steglitz-Zehlendorf, forderte, Merkels Ablösung als Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin müsse noch in der laufenden Legislaturperiode erfolgen. Der Koalitionsvertrag enthalte in der Infrastruktur- und Bildungspolitik "viel Lyrik, aber wenig Konkretes".

Falko Liecke, CDU-Stadtrat in Neukölln und Anhänger des rechten Parteiflügels, sagte, im Koalitionsvertrag sei "nicht alles Schrott". "Das klassische Profil der CDU ist aber etwas verloren gegangen." Peter Kurth, einst Berliner Finanzsenator, kritisierte, Unternehmen hätten stärker entlastet werden müssen. "Nach diesem Koalitionsvertrag wird uns niemand mehr abnehmen, dass wir an einer Entlastung für die Bürger arbeiten wollen", so Kurth. Der ehemalige Wirtschaftssenator Wolfgang Branoner (CDU) sagte, er habe vor allem wegen der Aufgabe des Finanzministeriums einen Schreck bekommen. Einige in der Partei hätten deshalb mit Austritt gedroht.

Bei den Inhalten sei der Eindruck entstanden, die SPD habe sich zu zwei Dritteln durchgesetzt, sagte Branoner. Das sei aber nicht der Fall, wenn man sich den Koalitionsvertrag genauer anschaut. So seien, etwa im Gesundheits- und Wissenschaftsbereich oder bei der Förderung der E-Mobility, wichtige Ergebnisse erzielt worden, die die Handschrift der CDU trügen. Das sei bislang aber noch nicht kommuniziert worden.

In der Riege der als Minister gehandelten CDU-Politiker vermissen die Parteikonservativen vor allem einen Namen: Jens Spahn. Der 37-jährige Bundestagsabgeordnete gilt als Hoffnungsträger konservativer Parteigänger – und ist ein ausgewiesener Merkel-Kritiker. In der künftigen Regierung wird er dem Vernehmen nach aber keine Rolle spielen.

Wichtige Funktionsträger der Berliner CDU verteidigten den Koalitionsvertrag, äußerten aber auch Kritik. Bei der inneren Sicherheit und der Begrenzung des Flüchtlingszuzugs trage der Vertrag die klare Handschrift der Union, sagte der Bundestagsabgeordnete und Spandauer Kreisvorsitzende Kai Wegner. Er enthalte auch viele Punkte, die gerade für Berlin positiv und wichtig seien. "Die Ressortverteilung löst allerdings auch bei mir keine Begeisterungsstürme aus, das gilt insbesondere für den Verlust des Finanzministeriums", sagte Wegner der Morgenpost. Der CDU-Generalsekretär Stefan Evers sprach von "Licht und Schatten" in der Vereinbarung. Der Vertrag enthalte "nichts Spektakuläres", sei aber ein "gutes Verhandlungsergebnis".

"Das Verhandlungsergebnis spiegelt natürlich Kompromisse wider, ohne Kompromisse ist keine Koalition möglich. Was wäre die Alternative gewesen? Wenn die Union die Verhandlungen beendet oder ein Ergebnis verhandelt hätte, das es der SPD-Basis beim Mitgliederentscheid zu schwer machen würde, wäre nichts gewonnen", sagte der Bundestagsabgeordnete und Reinickendorfer Kreisvorsitzende Frank Steffel. "Neuwahlen würden kaum zu anderen Ergebnissen führen, höchstens der AfD nutzen. Jetzt haben wir Chancen auf eine stabile Regierung für die nächsten dreieinhalb Jahre", so Steffel.

Die Berliner CDU-Vorsitzende Monika Grütters äußerte Verständnis für Kritik und Enttäuschung. Man müsse aber in einer Koalition immer Kompromisse eingehen, manche seien schmerzlich. "Über diese und auch über Inhalte müssen wir offen diskutieren - möglichst sachlich und nicht, indem man seine Stimmung in den Vordergrund stellt und die eigenen Leute beschädigt", sagte Grütters mit Blick auf Kritiker wie Maik Penn, der den Koalitionsvertrag ablehnt. Die CDU habe zu Beginn der Koalitionsverhandlungen die SPD an die Staatsräson erinnert, so die Landesvorsitzende. "Nun müssen wir das, was wir von anderen fordern, auch selber leisten", sagte Grütters.

