Deutsche Hockey-Teams als Sieger ins Hallen-WM-Viertelfinale

Berlin (dpa) – Die deutschen Hockey-Teams sind als Gruppensieger ins Viertelfinale der Hallen-Weltmeisterschaft in Berlin eingezogen. Die DHB-Herren gewannen am Freitag auch ihr letztes Gruppenspiel gegen Trinidad & Tobago mit 10:2 (3:1) und gelangten mit fünf Siegen in die nächste Runde. Dort wartet am Abend (20.00 Uhr) die Schweiz auf den WM-Mitfavoriten. Die DHB-Damen, die am Freitagnachmittag beim 2:2 (1:0) gegen Australien erstmals in diesem Turnier nicht als Sieger vom Feld gingen, standen ebenfalls vorzeitig als Gruppenerste fest. Ihr Viertelfinale gegen Polen findet am Samstag (13.00 Uhr) statt.

( dpa )