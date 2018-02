75.000 Besucher und viel Exotisches auf der Fruit Logistica

Die Grüne Woche ist kaum vorbei, da drängeln sich rund um das Messegelände unter dem Funkturm schon wieder die Besucher, um kulinarische Neuheiten und landwirtschaftliche Trends zu entdecken. Am Mittwoch ist in Berlin die Fruit Logistica 2018 eröffnet worden. Noch bis zum 9. Februar trifft sich das Who's who der Obst- und Gemüsebranche in der Messe Berlin. Es werden über 75.000 Fachbesucher aus mehr als 130 Ländern erwartet. Auch die etwa 3100 Aussteller sind sehr international: Aus 80 verschiedenen Ländern kommen die Anbieter, um ihre Produkte vorzustellen.

Der Trend geht seit Jahren zum Minigemüse. Snackpaprika, Minigurken, Babymöhren und winzige Bananen liegen in den Regalen. "Irgendwie niedlich", finden die einen. "Eigentlich überflüssig", meinen andere. Michael Koch beobachtet für die Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn, was sich im Handel tut.

Die Verbraucher lieben Minigemüse

Der Trend zum Miniaturgemüse und Miniobst fing nach seiner Einschätzung mit den Cocktail-Tomaten an. Inzwischen gibt es auch anderes Gemüse im Schrumpfformat wie Möhren, Paprika, Kürbis oder Rüben. Und beim Obst sind es kleine Bananen oder Melonen. Allerdings hat das seinen Preis: Kleines Gemüse oder Obst ist oft teurer als großes.

Die Haushalte in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwas mehr Obst und Gemüse gekauft. Im Schnitt landeten 72,8 Kilogramm frisches Gemüse und 90,9 Kilogramm Obst in den Einkaufskörben, wie die Veranstalter der Messe Fruit Logistica am Dienstag in Berlin mitteilten. Im Vergleich zu 2016 stieg die Einkaufsmenge leicht, wie Daten der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI) zeigen. Für beides zusammen gab ein Haushalt durchschnittlich rund 370 Euro im Jahr aus. Obst war dabei etwa drei Prozent teurer als im Vorjahr.

Die meisten Aussteller der Fruit Logistica Berlin stammen aus Italien, Spanien und den Niederlanden. Denn Europa ist ein Dreh- und Angelpunkt im internationalen Fruchthandel: Bis zu 70 Prozent aller weltweiten Exporte landen hier. In Zukunft erwarten die Veranstalter eine verstärkte Nachfrage aus Asien, Afrika und dem Mittleren Osten. Insgesamt wurden auf der ganzen Welt 2017 rund zwei Milliarden Tonnen Obst und Gemüse erzeugt, die Zahl steigt seit Jahren.

In Mittel-, Nord- und Osteuropa brach die Obsternte im letzten Jahr jedoch ein. Grund dafür waren späte Frostperioden, die die Blüten zerstörten. Deshalb liegt ein Schwerpunkt der diesjährigen Messe auf dem verstärkten Einsatz von Gewächshäusern. So will man Wetterkapriolen besser begegnen können, die auch in Form von Dürren oder Starkregen verstärkt auftreten. Man vermutet einen Zusammenhang mit dem Klimawandel.

Gegen Wetterkapriolen helfen Gewächshäuser

Ger van Burik, Vorsitzender der Holland Fresh Group, sagt, die Gewächshäuser seien für alle Klimazonen einsetzbar, von Saudi-Arabien bis Alaska. Egal ob die Sonne zu stark oder zu schwach ist, es zu trocken oder zu feucht ist, zu warm oder zu kalt: Das Gewächshaus kann die Bedingungen anpassen.

Auch darüber hinaus hat sich die Messe vor allem Zukunftsfragen verschrieben, dieses Jahr steht der Handel im Mittelpunkt. Der wird zunehmend globaler, es werden also neue Lösungen für die Transportwege benötigt, neue Verfahren, um die Lebensmittel möglichst frisch an ihr Ziel zu bringen. Im Untergeschoss der Fruit Logistica gibt es einen eigenen Maschinenbereich, wo neue Konservierungs- und Verpackungsmethoden vorgestellt werden. Eine der Maschinen sortiert Kirschen neben ihrer Größe auch nach Aroma und Haltbarkeit.

Das Internet macht auch vor Obst und Gemüse nicht halt: In Zukunft wollen sich die Händler stärker auf die Besonderheiten des Onlinehandels einstellen. Der Verbraucher soll anhand des Strichcodes auf seinem über das Internet gekauften Produkt erkennen können, von welchem Hof die Ware stammt, indem er ihn mit dem Smartphone scannt.

Am letzten Tag der Messe wird noch der Innovation Award verliehen, er gilt als die begehrteste Auszeichnung der Branche. Die Fachbesucher wählen unter den neun Nominierten. So ist der Anbieter von Kokosnuss-Chips nominiert, die es in den Geschmacksrichtungen Meersalz, Schokolade-Meersalz und Mango-Meersalz gibt. Ein weiterer Bewerber druckt Logos aus wasserfester, geschmacksneutraler Lebensmittelfarbe auf Früchte. Vielleicht gibt es dann künftig keine Aufkleber mehr auf Äpfeln und Co.

Extravagantes für den Teller

Eine besonders extravagante Frucht, die auf der Messe präsentiert wird, ist die Lamai-Kokosnuss. Sie soll besonders aromatisch sein und wird abgepackt in einer halb geschälten Variante angeboten. Man kann das Fruchtfleisch dann direkt herauslöffeln und den Saft trinken. Außerdem wird sie geschält in Form eines Diamanten oder, wie auf dem Foto, in Form eines Tropfens angeboten. Diese sollen einen Monat lang im Kühlschrank haltbar sein.



In Thailand, wo sie an der Mündung des Flusses Chao Phraya in der Nähe von Bangkok angebaut wird, den USA und einigen Ländern Asiens kann man die Lamai-Kokosnuss schon im Supermarkt kaufen. Hier in Deutschland gibt es sie bislang noch nicht. Der Hersteller wirbt damit, sich für nachhaltige Landwirtschaft und fairen Handel einzusetzen, für die Verpackung der Kokosnuss verwendet er laut eigener Aussage umweltschonende Materialien. (mit dpa)