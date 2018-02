Warum es für BVG-Busse noch keine Alternative zu Diesel gibt

Berlin. Im Fuhrpark des Landes Berlin dominieren Dieselfahrzeuge – und daran wird sich auch in den kommenden fünf bis zehn Jahren wohl nur wenig ändern. Das geht aus der Antwort der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Fraktionschefs Florian Graf hervor. Denn für viele Fahrzeuge böten die Hersteller noch keine alternativen emissionsarmen Antriebe an, zumindest keine, deren Anschaffung praktikabel oder wirtschaftlich vertretbar wäre, erklärte Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) in seiner Antwort. Das gelte insbesondere für große Nutzfahrzeuge, aber auch für die Flotten von Polizei und Feuerwehr.

Der Fuhrpark der Feuerwehr besteht aus 700 Fahrzeugen. Davon hatten zum Stichtag 30. September vergangenen Jahres 677 einen Diesel- und 22 einen Benzinmotor. Im Bestand war lediglich ein mit Erdgas betriebenes Fahrzeug und keines mit Elektroantrieb. Bei der Polizei verfügten von 2663 Fahrzeugen gut 1800 über einen Diesel- und knapp 800 über einen Benzinmotor. Dem standen 30 mit Erdgas und 34 mit Elektro- oder Hybridmotor angetriebene Autos gegenüber.

BVG hat ihre Service-Pkw bereits elektrifiziert

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Verkehrsbetrieben und der Stadtreinigung. 1400 BVG-Bussen mit Dieselmotor stehen nur vier E-Busse gegenüber. Immerhin hat die BVG ihre Serviceflotte bereits komplett elektrifiziert, 106 Autos verfügen über einen E-Motor. Allerdings gehören zum Bestand der Verkehrsbetriebe auch noch 310 Dieselfahrzeuge. Von den knapp 1600 Pkw und Nutzfahrzeugen der Stadtreinigung BSR haben 1300 einen Dieselmotor. 150 Fahrzeuge verfügen über einen Erdgas- und 54 über einen Elektro- oder Hybridantrieb.

Nach den Richtlinien der rot-rot-grünen Berliner Regierungspolitik würden die Fahrzeuge des Landesfuhrparks sowie der Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Landes sukzessive auf emissionsarme Fahrzeuge umgestellt, erläuterte Kirchner. "Ziel des Berliner Energie- und Klimaschutzprogrammes ist es, in den kommenden Jahren mindestens zehn Prozent des landeseigenen Fuhrparks auf Elektromobilität umzustellen", so der Staatssekretär. Aber auch das ist offensichtlich nicht einfach.

Zwar geht Kirchner davon aus, dass sich das Herstellerangebot für Elektro- und Erdgasfahrzeuge, "die den Erfordernissen des Betriebs im Fuhrpark Berlin entsprechen", deutlich erhöht. Aber etwa bei der Polizei zeige "langjährige praktische Erfahrung in der Beschaffung polizeilicher Einsatzfahrzeuge, dass trotz der für alle Antriebsarten offenen Ausschreibungen grundsätzlich keine Angebote über Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb, Plug-in-Hybrid- oder Erd-/Autogasantrieb abgegeben werden". Hauptursache dafür sei neben der fehlenden Wirtschaftlichkeit weiterhin das mangelnde Angebot am Markt.

Fazit: "Für über 60 Prozent der polizeilichen Flotte gibt es zurzeit noch keine zu den polizeilichen Anforderungen passenden Fahrzeuge mit alternativem Antrieb", erklärte der Staatssekretär. Für die BSR-Fahrzeuge müsse abgewartet werden, wie die Hersteller die Technologien für innovative Motoren vorantrieben, bei der Feuerwehr müssten zunächst Erfahrungen mit Elektroantrieben in deren speziellen Aufgabenbereichen ausgewertet werden. Für BVG-Busse müssten "Möglichkeiten am Markt mit den Anforderungen des Fuhrparks abgeglichen und auf Machbarkeit geprüft werden", so Kirchner. Derzeit gibt es zumindest in Europa noch keine serienreifen E-Busse.

Abgas-Skandal: Darum haben Diesel-Autos zu Recht so ein schlechtes Image Diesel-Autos: Sie sind echte Umweltsünder, denn sie sind für die Mehrheit der schädlichen Stickoxid-Emissionen verantwortlich. Abgas-Skandal: Darum haben Diesel-Autos zu Recht so ein schlechtes Image

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) hatte Mitte Januar erklärt, der öffentliche Fuhrpark des Landes Berlin werde umweltverträglicher. Ihre Verwaltung habe höhere Umweltschutzanforderungen für die Beschaffung von Pkw definiert. Bevorzugt seien Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb anzuschaffen. Ist das nicht möglich, solle es Hybrid- oder Erdgasantrieb sein. Aber das gilt eben zunächst nur für Pkw.

Kirchner bestreitet, dass der Senat einseitig auf E-Fahrzeuge setze. Bei der Beschaffung seien auch Elektro-Hybrid- oder Gasfahrzeuge vorgesehen – vorausgesetzt, E-Fahrzeuge würden für den Einsatzzweck nicht angeboten oder seien unwirtschaftlich. Die Vorteile von Erdgasfahrzeugen beim CO 2 - und Stickoxid-ausstoß seien zu gering. "Berlin möchte Hauptstadt der Elektromobilität sein. Eine Förderung von gasbetriebenen Fahrzeugen wäre das falsche Signal", sagte er.

Florian Graf kritisierte die Position: "Wer Abgaswerte senken will, muss bei den alternativen Antriebstechnologien Gas geben. Ausschließlich auf Elektromobilität zu setzen, wird die Emissionen allerdings kurzfristig nicht senken", sagte er der Morgenpost. Die Technologie sei nach wie vor unausgereift. Ein Mix aus verschiedenen Antriebstechnologien sei daher notwendig, um die Klimaziele zu erreichen und Fahrverbote zu vermeiden. Gerade Fahrzeuge mit Gasantrieb seien dabei eine gute Alternative.

Drohende Fahrverbote für Dieselautos

Abgasskandal: Lange Zeit hatten Dieselautos auch umweltpolitisch ein positives Image, lagen doch speziell die CO2-Werte unter denen gleichstarker Benziner. Mit dem VW-Abgasskandal 2015 änderte sich das: Es war bekannt geworden, dass die Motoren unter realen Fahrbedingungen erheblich mehr Schadstoffe ausstoßen als vom Hersteller versprochen.

Klagen: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am 22. Februar Klagen der Deutschen Umwelthilfe, in denen es um die zu hohen Schadstoffwerte in Stuttgart, Düsseldorf und anderen Städten geht. Die Umweltschützer fordern Fahrverbote speziell für Dieselautos, weil sie verantwortlich gemacht werden für zu hohe Stickoxidwerte in den Innenstädten. Auch in Berlin wurden die Grenzwerte öfter als erlaubt überschritten.

Mehr zum Thema:

Die BVG testet den nächsten Elektrobus

BVG kann weniger Kontrolleure in der U-Bahn einsetzen

"Weil wir dich lieben" - Die BVG und ihre Liebeskampagne