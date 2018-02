Noch keine Entscheidung zu Wechsel von Klöckner nach Berlin

Nach dem Durchbruch bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin bleiben in Mainz noch viele Fragen offen. Dazu gehört die Zukunft der CDU-Landesvorsitzenden ebenso wie der Ausgang des Mitgliedervotums bei der SPD.

Mainz/Berlin. Die Einigung auf eine Neuauflage der großen Koalition in Berlin hat möglicherweise auch personelle Folgen für die Landespolitik in Rheinland-Pfalz. Zu einem möglichen Eintritt der CDU-Landesvorsitzenden Julia Klöckner in eine neue Bundesregierung gab es am Mittwoch in Mainz zunächst keine Bestätigung. Entsprechende Berichte seien "zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation", sagte ein Sprecher des Landesverbands Rheinland-Pfalz. In politischen Kreisen in Berlin galt Klöckner als Favoritin für das Ressort Ernährung und Landwirtschaft.

In einer schriftlichen Erklärung zum Ausgang der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD schrieb Klöckner am Mittwoch, die vereinbarte Stärkung der ländlichen Räume und die Zukunftssicherung einer "flächendeckenden, unternehmerischen Landwirtschaft" sind Verhandlungserfolge, die gut für Rheinland-Pfalz seien. Mit Blick auf die weiteren Vereinbarungen betonte die rheinland-pfälzische Oppositionsführerin: "Wir haben allen Anlass, als Union zufrieden sein zu können."

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) lobte den nach langwierigen Verhandlungen erzielten Kompromiss: "Ich hoffe sehr, dass die SPD, die Mitglieder unserer Partei, zufrieden damit sind, was wir erreichen konnten in den Verhandlungen", sagte sie am Mittwoch. Sie denke, dass man gemeinsam in der Regierung vieles bewegen könne. Die rheinland-pfälzische SPD-Politikerin und Bundesfamilienministerin Katarina Barley sagte, sie blicke dem SPD-Mitgliederentscheid optimistisch entgegen: "Das ist ein Vertrag, mit dem wir sehr zuversichtlich vor unsere Mitglieder treten können."

Mit Blick auf das Mitgliedervotum sind seit Jahresbeginn 1201 Rheinland-Pfälzer neu in die SPD eingetreten. Die bis Dienstag eingetretenen Mitglieder können an der Abstimmung teilnehmen. Die neuen Mitglieder stammten aus allen Teilen des Bundeslandes, auch die Altersverteilung sei breit gefächert, sagte ein Parteisprecher. Etwa ein knappes Drittel der neuen Mitglieder entfalle auf die Jusos. Der Jugendverband hatte dafür geworben, in die SPD einzutreten und so die am Mittwoch vereinbarte Beteiligung an einer Bundesregierung mit der Union zu stoppen.

Der Koalitionsvertrag von SPD und Union übernimmt nach den Worten der Mainzer Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) auch konkrete Projekte aus Rheinland-Pfalz. Sie freue sich besonders, dass die Vereinbarung zur Bildung einer neuen Bundesregierung den präventiven Hausbesuch enthalte, sagte die Ministerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Denn dahinter steht unser Modellprojekt Gemeindeschwester plus." Das seit Mitte 2015 umgesetzte Modell sei "ganz nah an den hochbetagten Menschen" und stärke sie in ihrer konkreten Lebenssituation.

Ein weiterer Ansatz ist die soziale Teilhabe von Menschen, denen es auch bei guter Arbeitsmarktlage nicht gelingt, eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden. Jetzt sehe auch der Koalitionsvertrag "ein neues unbürokratisches Regelinstrument für Langzeitarbeitslose" vor, das bundesweit rund 150 000 Menschen zugute kommen solle. Das Projekt umfasst Qualifizierung, Vermittlung und Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt.

