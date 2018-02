Raed Saleh: Koalitionsvertrag löst SPD-Versprechen nicht ein

Berlin. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag zur Bildung einer neuen Bundesregierung verständigt. Zuvor hatten die Vertreter der drei Parteien rund 24 Stunden beraten, um die Streitpunkte Arbeitsrecht, Gesundheit, Finanzen sowie die Ressortverteilung zu klären.

Zur Einigung sagte die Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl der Berliner Morgenpost: "Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU/CSU sind abgeschlossen. Bei Kernthemen der sozialen Gerechtigkeit – Bildung, Wohnen, Arbeit, Rente, Familie, Europa – ist es gelungen, ein Maximum an SPD-Inhalten durchzusetzen. Nun entscheiden mehr als 460.000 Mitglieder der SPD, ob es eine Koalition mit CDU/CSU geben soll. Diese gelebte innerparteiliche Demokratie ist wichtig und richtig."

Ganz anders sieht das der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh. "Das sozialdemokratische Versprechen wird mit diesem Vertrag nicht eingelöst", sagte Saleh der Berliner Morgenpost. "Ich bleibe bei meiner kritischen Haltung zum Gang meiner Partei in die Große Koalition", ergänzte Saleh und warnte: "Gerade die deutsche Sozialdemokratie trägt eine große Verantwortung für die Stabilität der Demokratie in unserem Land. Wir dürfen den Rechtspopulisten nicht die Oppositionsführerschaft im Deutschen Bundestag überlassen."

Kevin Hönicke, Berliner SPD-Landesvorstandsmitglied und Vorsitzender der SPD Friedrichsfelde erklärte: "Dass die SPD bei der Ressortverteilung so gut bedacht wurde, spricht dafür, dass sie dafür inhaltlich viele Federn hat lassen müssen." Es sei zu erwarten, dass die Union im Koalitionsvertrag viele CDU-Forderungen durchgesetzt habe. "Ich bin immer noch skeptisch, was die Neuauflage der Großen Koalition betrifft", sagte Hönicke. Dass Schulz Minister werden soll, kritisiert er scharf. "Das widerspricht dem, was er gesagt hatte und hat mit Glaubwürdigkeit nichts zu tun." Er twitterte: "Halten wir beide Wort: Ich: Nein zur GroKo! Du, Martin: Nein zum Ministeramt unter Frau Merkel".

Ich bitte dich weiterhin @MartinSchulz, dass du die Glaubwürdigkeit der #SPD nicht damit beschädigst, dass du gegen deine Aussage vor und nach den Wahlen #Minister unter Frau Merkel werden möchtest. #GroKO #NoGroKo — Kevin Hönicke (@KevinHoenicke) February 7, 2018

Kollatz-Ahnen: Richtig, dass die SPD das Finanzressort bekommt

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) sagte: "Ich gehöre nach wie vor zu denen, die der GroKo gegenüber skeptisch sind. Das Ergebnis der Bundestagswahl ist klar: Die SPD hat den Auftrag für die Opposition erhalten und nicht für die Regierung." Über den ausgehandelten Koalitionsvertrag müssten nun die SPD-Mitglieder entscheiden. "Wir Berliner hatten uns ja sogar zwei Mitgliederentscheide gewünscht- den ersten schon nach den Sondierungsgesprächen", erinnerte Kollatz-Ahnen.

Er finde es aber richtig, dass die SPD das Finanzressort bekommt, sollte sie erneut in eine große Koalition gehen. "Es war ein Fehler, dass die SPD es in der vergangenen Regierungsperiode an die Union abgetreten hatte", so Kollatz-Ahnen. Der SPD-Politiker will sich den 177-seitigen Koalitionsvertrag genau ansehen. Bislang ist für ihn schon eins deutlich: "Für Berlin und andere große Städte bringt das Verhandlungsergebnis vor allem nötige Verbesserungen im Wohnen- und Mietenbereich."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) habe diesen Bereich erfolgreich mitverhandelt. So werden die Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau über 2019 hinaus um zwei Milliarden Euro aufgestockt. Um dem Bund eine langfristige Investition in mehr sozialen Wohnungsbau über 2021 hinaus zu ermöglichen, kann das Grundgesetz geändert werden. Besonders bedeutend sind für Metropolen wie Berlin die Maßnahmen zum Schutz der Mieterinnen und Mieter.

Mietenbremse wird geschärft

Die Mietenbremse werde endlich geschärft durch eine Auskunftspflicht für Vermieter zur Vormiete bei Neuvermietung. Zudem können Mieter leichter zu viel verlangte Miete zurückfordern. Beim Mietspiegel wird der Geltungszeitraum von zwei auf drei Jahre verlängert. Zudem wird geprüft, ob auch der Betrachtungszeitraum über die vier Jahre hinaus ausgeweitet werden muss.

Entscheidend für Mieterinnen und Mieter sind zudem die Verbesserungen zu ihren Gunsten bei der Modernisierungsumlage. Diese wird nicht nur von 11 auf 8 Prozent reduziert, sondern es ist zusätzlich noch eine Kappungsgrenze vereinbart. Die Miete darf nach Modernisierung nicht um mehr als 3 Euro/qm in 6 Jahren steigen.

