Diese schrägen Antworten gibt Google bei Fragen nach Berlin

Berlin. Die Berliner wissen wohl selbst am Besten, was Berlin zu bieten hat und was die Stadt ausmacht. Trotzdem hätten wir da noch ein paar Fragen. Und Google hat zum Glück immer die (un-)passenden Antworten. Dank der automatischen Vervollständigung zeigt die Suchmaschine uns vielgesuchte Begriffe, die mit Berlin in Verbindung gebracht werden. Hier die Top 6 der Google-Perlen:

1. Berlin wird...

...am Anfang mit b geschrieben. Tatsächlich! Der Duden kann getrost im Regal verstauben, wir haben ja zum Glück Google.

2. Berlin muss...

Also müssen muss in Berlin schon mal gar nichts. Die Berliner leben ja eher getreu dem Motto: "Alles kann, nichts muss." Herd und Spüle sind aber trotzdem Pflicht.

3. Berlin kann...

Da hat wohl auch Google einen Sinn für Ironie. Auch wenn Peter Fox die Hauptstadt schon als hässlich besang - Berliner wissen, was sie an der Stadt haben. Lokalpatrioten an die Front!

4. Berlin hasst...

Hass ist ein starkes Wort. Aber Schwaben und Berlinern wird eher keine gute Beziehung nachgesagt.

5. Berlin hat...

Berlin hat vieles zu bieten. Vor allem Brücken. Und sogar mehr als Venedig. Ein unnützer Fakt, der hoffentlich einmal bei der alles entscheidenden 1-Million-Euro-Frage behilflich sein kann. Danke Google!

6. Berlin ist a...

Berlin ist einfach anders. Es ist zwar asozial, am Ende und arm, doch die Betonung liegt auf "arm, aber sexi" - seltsamerweise mit "i". Englisch lässt sich in Berlin ja notfalls auch noch lernen. Schließlich sind wir eine Weltstadt - und was für eine!