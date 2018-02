Das Grau in Grau ist weg - Berliner genießen den Winter

Berlin. Selten war der Schlosspark Charlottenburg so leer und so schön zum Spazierengehen wie gerade. Überhaupt wirkt Berlin in vielen Kiezen momentan wie ausgestorben. Viele Berliner nutzen die Winterferien zum Skifahren. Sogar Parkplätze gibt es, wo es sonst keine gibt: beispielsweise im Bergmannkiez rund um die Marheineke-Markthalle.

Fast wie ein Gemälde von Caspar David Friedrich: Die Sonne geht über dem Funkturm auf

Foto: Sophia Kembowski / dpa

In Berlins historischer Mitte mit Alexanderplatz und Unter den Linden brummt es trotz der Winterferien natürlich wie an jedem Tag im Jahr. Auch in der City West flanieren Berliner und Touristen auf den breiten Gehwegen. Bei dem gegenwärtigen blauen Himmel haben sie nach Wochen des eher düsteren und feuchten Wetters sogar ihre Sonnenbrillen hervorgeholt. Der Trubel vor dem Brandenburger Tor, das auf keinem Selfie fehlen darf, lässt die Vorfreude auf den Frühling ahnen. Die Warteschlangen vor dem Reichstag sind bei diesem freundlichen Wetter aber noch länger als sonst. Und die Spaziergänger im Tiergarten schreiten nicht mehr ganz so schnell aus wie sonst in der eisigen Kälte. Die grünen Spitzen von Narzissen und Hyazinthen sind bereits zu sehen.

Nach vielen Tagen mit grauem Himmel genießen die Berliner die Sonne wie hier im Weinbergspark in Mitte

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Das kalte, aber freundlich und trockene Winterwetter soll in den nächsten Tagen bleiben. Nach Auskunft des Wetterdienstes "WetterKontor" aus Ingelheim werden am Mittwoch in der Berliner Innenstadt zwei Grad erwartet, nachts können es aber minus fünf Grad werden. Am Stadtrand kann es wie in der Nacht zu Dienstag kälter sein. Tegel hatte minus neun Grad. Etwas Schnee kann es nach Auskunft des Meteorologen Jürgen Schmidt eventuell am Sonnabendabend geben. Ab Sonntag werde es dann "insgesamt wechselhafter". Dann komme von Westen her wieder feuchtere und mildere Luft, so wie Berlin es seit Anfang Dezember hatte, und löse die jetzige Ostlage mit zumeist trockener und kalter Luft ab.

Winterliches Stillleben mit blauem Himmel und Sonne im Schlosspark Charlottenburg

Foto: jörg Krauthöfer