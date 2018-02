Frau mit sechs Haftbefehlen gesucht: Geld gegen Gefängnis

Perleberg. Gleich sechs Haftbefehle lagen gegen eine 38-Jährige vor, die jetzt einfach in die Polizeiinspektion in Perleberg (Prignitz) spaziert ist. Weil die Frau am Montagabend jedoch sechs passende Überweisungsbelege dabei hatte, entging sie dem Gefängnis. Sonst hätte sie nach Polizeiangaben vom Dienstag für jeden Haftbefehl mindestens einen Tag absitzen müssen.

Die Frau beging mehrfach Ordnungswidrigkeiten, bezahlte aber nicht die jeweilige Geldbuße. Zusammen ging es am Ende nur um eine Summe von 75 Euro. Die geringe Höhe deute auf den Straßenverkehr hin, sagte ein Polizeisprecher. Warum die Frau zunächst nicht und nun doch bezahlte, blieb unklar.

( dpa )