ALBA: Im Eurocup-Spiel bei Galatasaray "volles Rohr"

Berlin. Wenn Basketball-Bundesligist ALBA Berlin am heutigen Dienstag zu seinem letzten Gruppenspiel im Eurocup bei Galatasaray Istanbul antritt (18.15 Uhr), geht es für die Berliner um nichts mehr. Denn sowohl die Türken als auch ALBA haben keine Chance mehr, das Viertelfinale zu erreichen. "Wir werden aber trotzdem volles Rohr spielen", kündigt Manager Marco Baldi an.

Denn die Berliner wollen in ihrem Spielrhythmus bleiben. Gerade im Hinblick auf das wichtige Pokal-Final-Four in anderthalb Wochen in Ulm. "Jetzt darf sich nicht irgendetwas einschleichen", forderte deshalb Baldi. Denn "Spiele, wie solche, in denen es um nichts geht, sind gefährlich. Man darf solche Spiele nicht einfach abschenken", warnte der Manager. Deshalb erwartet Baldi auch gegen Galatsaray vollen Einsatz von seinem Team.