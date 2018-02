Helene Fischer in Berlin: Die Last-Minute-Fakten für Fans

Fünf Konzerte gibt Helene Fischer in dieser Woche in Berlin. Alle Fakten rund um die Auftritte des Schlagerstars.

Berlin. Sie wird durch die Luft wirbeln, an Seilen fliegen und dabei auch noch singen: Schlagerstar Helene Fischer setzt ihre Live-Tour 2018 fort und kommt nach Berlin. An insgesamt fünf Abenden (Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. Fe­bruar, sowie Freitag bis Sonntag, 9.–11. Februar 2018) bringt sie ihre neue Show auf die Bühne der Mercedes-Benz Arena. Was Sie schon vor dem Konzertbeginn wissen sollten, hat die Berliner Morgenpost für Sie zusammengetragen.

Gibt es noch Tickets?

Das Wichtigste, das Sie vor dem Konzert in der Tasche haben sollten, ist natürlich das Ticket. Sie haben noch keins? Dann wird es leider schwierig. Dass Konzerte von Helene Fischer blitzschnell ausverkauft sind, ist nichts Neues. Berlin ist da keine Ausnahme, obwohl die Schlagersängerin gleich mehrfach auftritt. Auf bekannten ­Ticketportalen wie Eventim.de ist für Kurzentschlossene leider nichts mehr zu holen. Wer trotzdem noch dabei sein will, muss tief in die Tasche greifen. Für Preise ab 349 Euro können noch einige wenige Tickets auf der Internetseite der Mercedes-Benz Arena (www.mercedes-benz-arena-berlin.de/events/detail/helene-fischer-2018) gekauft werden.

Wann geht es los?

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr und gehen etwa drei Stunden. Einlass ist ab 18 Uhr. Wer ganz vorne mit dabei sein will, sollte sich sputen: Hartgesottene Fans werden wohl bereits mehrere Stunden vor dem Konzertbeginn am Eingang campieren. Doch auch, wer weiter hinten steht bekommt die Chance, die Sängerin hautnah zu erleben, denn zu der Bühne gehört auch ein Laufsteg, der bis in die Mitte der Arena reicht.

Wie komme ich hin?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus, zwischen der Marianne-von-Rantzau- und der Mildred-Harnack-Straße. Die Parkgebühr liegt bei 8 Euro.

Was darf ich mitnehmen?

Für das Konzert von Helene Fischer gelten die gleichen Hausregeln, wie für alle Veranstaltungen der Mercedes-Benz Arena. Achten sollten Sie vor allem auf die neuen Regelungen zu Rucksäcken und Taschen. Diese dürfen nicht mit in die Arena genommen werden, wenn deren größte Seite größer als das Format "Din A4" (21 mal 29 Zentimeter) ist. Gleiches gilt für Beutel oder Plastiktaschen. Wer seine Tasche trotzdem mitbringt, kann sie für zwei Euro an der Garderobe abgeben. Da die Aufbewahrungsmöglichkeiten der Arena begrenzt sind, kann alternativ auf die Schließfächer am nahegelegenen Ostbahnhof zurückgegriffen werden. Auf die Mitnahme eines Rucksacks oder Beutels zu verzichten, lohnt sich sogar doppelt: Für Besucher ohne Tasche wird es am Einlass eine "Fast Lane" geben, die das Anstehen verkürzen soll. Ein weiteres Verbot betrifft die Mitnahme von Audio- und Videoaufzeichnungsgeräten, sowie Nahrungsmittel und Flaschen. Mobiltelefone, die Fotos aufnehmen können, dürfen jedoch mitgenommen werden. Der Veranstalter empfiehlt, zum Konzert nur Portemonnaie, Handy und Schlüssel mitzunehmen und auf die Mitnahme anderer Gegenstände möglichst zu verzichten. Das erspare dem Sicherheitspersonal Arbeit und könne so auch den Einlassvorgang beschleunigen. In jedem Fall empfiehlt sich vor dem Konzert ein schneller Blick auf die Hausordnung der Mercedes-Benz Arena (www.mercedes-benz-arena-berlin.de/die-arena/hausordnung).

Darf ich Fotos von der Show machen?

Nein, fotografieren und filmen ist bei dem Konzert verboten. Zwar ist die Mitnahme von Smartphones grundsätzlich erlaubt, doch Ton- und Bildaufnahmen sowie deren Verbreitung oder Weitergabe nicht. Wer bereits während des Konzerts von seinen Eindrücken beispielsweise in sozialen Netzwerken berichten möchte, darf das ausschließlich in schriftlicher Form tun. Dank des kostenlosen Wlan-Zugangs in der Arena sollte das dann aber problemlos gehen.

Was erwartet mich bei dem Konzert?

Tourneen von Helene Fischer sind gigantische Entertainment-Spektakel. In der komplett neu designten Show mit Akrobatiknummern, Feuerfontänen und vielen weiteren Überraschungen präsentiert die Künstlerin ihr aktuelles Hit-Album live – genauso wie ihre altbekannten Hits und die Lieblingssongs ihrer Fans. Ganze drei Stunden Programm werden die Ausnahmekünstlerin und ihr Team aus Tänzern und Akrobaten auf die Bühne der Mercedes-Benz Arena stellen. Insgesamt 26 ihrer Songs wird die Schlagersängerin dabei zum Besten geben, darunter natürlich auch ihren Superhit "Atemlos". Schlager treffen dabei auf Pop, Country und Elektrobeats. Begleitet werden die Performances von spektakulären Lichter- und Tanzshows sowie Akrobatikeinlagen an Trapezen und Seilen. Mittendrin Helene Fischer selbst, von der es so einige Kunststücke in schwindelerregender Höhe zu sehen geben wird.

Welchen Höhepunkt der Show sollte ich auf keinen Fall verpassen?

Diese Frage zu beantworten, ist fast unmöglich. Denn wenn man den Berichten Glauben schenken darf, besteht die gesamte Show aus aneinandergereihten Höhepunkten. Bereits zu Beginn des Konzerts wird die Sängerin an einem Seil auf die Bühne schweben, zwischen und während ihren Songs am Boden und in der Luft mit Tänzern und Akrobaten des "Cirque du Soleil" zusammen begeistern und sage und schreibe sechsmal in ein neues Outfit schlüpfen.

Die Show übertrifft angeblich alles, was Helene Fischer bisher auf die Beine gestellt hat, und wer die Auftritte der Sängerin kennt weiß, dass das schon etwas heißen will. Ein einzelnes Highlight zu finden, ist deshalb schwierig. Zumindest bei ihren Kostümen scheinen sich viele einig zu sein: Der Liebling des Publikums ist ein Rock aus Wasserdüsen, den die Sängerin etwa zur Halbzeit ihres Auftritts trägt.

