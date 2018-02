Verlosung: Karten für Spielbergs „Die Verlegerin“ gewinnen

Berlin. Die Berliner Morgenpost verlost insgesamt 100 Freikarten für die exklusive Voraufführung des neuen Filmdramas von Steven Spielberg, "Die Verlegerin". In den Hauptrollen: Meryl Streep und Tom Hanks. Offizieller Kinostart in den deutschen Filmhäusern ist der 22. Fe­bruar. Die Leser der Berliner Morgenpost haben die Möglichkeit, den Hollywood-Film bereits zehn Tage vor der Deutschlandpremiere zu sehen.

Der Film erzählt die Geschichte von Kay Graham, der Herausgeberin der "Washington Post", die im Jahr 1971 vor ihrer schwierigsten und zugleich wichtigsten Entscheidung steht: der Veröffentlichung der geheimen "Pentagon-Papiere". Die Dokumente zum Vietnamkrieg deckten die Verschleierungspolitik des damaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson auf. Spielbergs Drama wurde vom US-amerikanischen "National Board of Review" zum Film des Jahres gekürt. Der Film war für sechs Golden Globes nominiert, Hauptdarstellerin Meryl Streep ist im Rennen um den Oscar.

Am kommenden Montagabend, dem 12. Februar, findet die Vorpremiere für die Gewinner der Morgenpost-Verlosung im Cinema Paris am Kurfürstendamm statt. Außerdem gibt es eine Gesprächsrunde unter anderem mit Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, zu der auch die Berliner Morgenpost gehört. Die Moderation übernimmt die stellvertretende Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, Christine Richter. Es geht um die zentralen Themen des Films: Pressefreiheit, die Verantwortung von Verlegern und die Bedeutung von Frauen in der Medienbranche.

Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft am heutigen Dienstag bis Mitternacht die entsprechende Hotline an und nennt das Kennwort "Verlegerin". Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt, ihre Namen werden am Kinoeinlass hinterlegt. Verlost werden 50 Mal zwei Karten.

Hotline 01379 / 03 01 01 (der Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 0,50 Euro, Preise für den Anruf aus dem Handynetz können abweichen); Filmvorführung am Abend des 12. Februar im Cinema Paris, Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin