1000 neue Mitglieder für die Berliner SPD

Berlin. 50 Jahre lang wählt Wolfgang Reichenbächer jetzt schon SPD, aber erst vergangene Woche ist er in das SPD-Kreisbüro an der Schöneberger Hauptstraße gegangen und hat dort den Antrag auf eine Mitgliedschaft ausgefüllt. Wegen der Juso-Kampagne "NoGroKo", wie er sagt. Er habe sich nicht etwa dazu durchgerungen, weil er die Jungsozialisten in ihrem Kampf gegen die Neuauflage der großen Koalition unterstützen möchte. Im Gegenteil. "Ich bin überzeugt davon, dass sich die SPD mit ihren Themen erneut in die Regierung einbringen sollte und sich dort erneuern kann", so der 69 Jahre alte pensionierte Meteorologe. Sollte es stattdessen zu Neuwahlen kommen, wäre das katastrophal. "Der Frust über die etablierten Parteien würde noch mehr wachsen und die AfD stärken."

Das rote Parteibuch will sich Wolfgang Reichenbächer an diesem Dienstag abholen. Es garantiert ihm, beim späteren Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD abstimmen zu dürfen. Alle, die bis zum 6. Februar, 18 Uhr in die Mitgliederdatenbank eingetragen sind und von den Ortsvereinen aufgenommen sind, dürfen votieren. Wer an diesem Tag erst nachmittags den Antrag stellt, für den könnte es zeitlich aber schon zu eng werden. "Es kommt darauf an, wie groß der Ansturm in den letzten Stunden vor Ablauf der Frist ist", sagt SPD-Landesgeschäftsführerin Anett Seltz der Berliner Morgenpost. Der zuständige Ortsverein müsse den Antrag zuvor prüfen und sollte auch im Netz gucken. "Es wurden schon Anträge abgelehnt", so Seltz. Wegen Doppelmitgliedschaften bei Parteien etwa. So hatte sich nach eigenem Bekunden auch der Landeschef der Berliner Piraten, Simon Kowalewski, beworben und ist abgelehnt worden. Auch eine Nähe zur AfD oder rechtslastige Stellungnahmen in sozialen Netzwerken können zur Ablehnung führen.

Seit Anfang des Jahres sind inzwischen weit mehr als 1000 neue Mitglieder in die Berliner SPD eingetreten. Sie sorgten dafür, dass die Partei die 20.000-Marke übersprungen hat. In der Berliner Parteizentrale, dem Kurt-Schumacher-Haus an der Müllerstraße in Wedding, sitzen die Mitarbeiter im vierten Stock am Computer oder füllen Parteibücher aus. Die Büchlein waren zwischendurch ausgegangen, so groß war die Nachfrage. "Wir haben inzwischen genügend Nachschub erhalten", sagt Landesgeschäftsführerin Seltz. Wie viele GroKo-Gegner und wie viele Befürworter unter den Neuen sind, das wisse man nicht. Eine Erhebung habe aber ergeben, dass sich mit den Eintritten an der Parteistruktur nicht viel ändere. "Es bleibt beim Verhältnis ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer." Das jüngste neu eingetretene Mitglied sei 14, das älteste 90 Jahre alt. "Wir verzeichnen auch viele Wiedereintritte", so Seltz. Zudem meldeten sich erst jetzt viele zugezogene Sozialdemokraten beim Landesverband an.

Allein die Jusos melden seit Januar 722 neue Neueintritte

Die meisten der Berliner SPD-Neumitglieder dürften dem Lager der GroKo-Gegner zuzuordnen sein. Denn allein die Jungsozialisten verbuchen 722 Eintritte. "Der Anteil derer, die nur Juso-Mitglieder werden wollen, ist verschwindend gering", sagt die Berliner Juso-Chefin Annika Klose. Sie geht davon aus, dass unter den 1000 Neumitgliedern überwiegend GroKo-Gegner sind. "Unsere Mitglieder stehen links und sind als Jusos für den Politikwechsel", so Klose. Ein Großteil von ihnen sei nach dem Sonderparteitag vom 21. Januar eingetreten. Die Berliner SPD tickt insgesamt ohnehin eher links. So hatten im Landesvorstand nach den Sondierungsgesprächen 21 Mitglieder gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt, nur acht waren dafür – darunter der SPD-Landeschef und Regierende Bürgermeister Michael Müller.

Die SPD-Abgeordnete Ülker Radziwill hat die Onlinepetition spd-erneuerung.de mitorganisiert. Sie startete am Wochenende. Das bundesweite Bündnis aus #NoGroKo! und "DL21 – Forum Demokratische Linke in der SPD" bittet darin den SPD-Bundesvorstand, für faire und ausgewogene Debatten der Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen zu sorgen. Gefordert wird, dass die geplanten Regionalkonferenzen vor dem Mitgliederentscheid mit neutraler Moderation durchgeführt werden, Sprecher von pro und contra sollen gleichberechtigt zu Wort kommen. Außerdem soll es abschließend eine Live-Debatte zur GroKo auf Bundesebene geben, die über die sozialen Netzwerke und auch via TV verfolgt werden kann – und keine einseitigen Veröffentlichungen in Parteiorganen oder bei Briefen und Mails an die Mitglieder. Rund 350 Unterstützer haben bislang unterschrieben.

Wie der Schöneberger Wolfgang Reichenbächer wollen auch andere die SPD-Spitze bei einem Gang in die erneute große Koalition stärken. Die Reinickendorferin Stefanie Cora-Kruse sagt: "Worauf wollen wir warten? Jetzt können wir mitgestalten und soziale Verbesserungen auf den Weg bringen." Die 41-Jährige hat gleich nach dem Bundesparteitag den Mitgliedsaufnahmeantrag online ausgefüllt – und erhielt auch die Bestätigung, dass sie in die SPD aufgenommen ist.

Michael Müller: Für Mieter viel erreicht

Ergebnis: Nach Ansicht von Michael Müller hat die SPD in den Koalitionsverhandlungen viel für Mieter erreicht. Die Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau würden über 2019 hinaus um zwei Milliarden Euro aufgestockt, Familien mit Bundesgeld beim Hausbau unterstützt. Die Mietenbremse würde verschärft. Vermieter dürfen jährlich nur acht Prozent statt elf Prozent der Modernisierungskosten auf die Miete umlegen. Die Miete dürfe nach Modernisierung nicht um mehr als drei Euro je Quadratmeter in sechs Jahren steigen, sagte Müller, der mitverhandelte.